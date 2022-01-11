https://ru.sputnik.md/20220111/situatsiya-tadzhiksko-afganskaya-granitsa-47942229.html

Ситуация на таджикско-афганской границе: 40 лагерей и 6000 боевиков

Ситуация на таджикско-афганской границе: 40 лагерей и 6000 боевиков

На левом берегу Пянджа продолжаются боестолкновения. Обстановка в регионе требует оперативного и эффективного укрепления пояса безопасности ОДКБ.

2022-01-11T23:42+0200

2022-01-11T23:42+0200

2022-01-11T23:42+0200

в мире

таджикистан

афганистан

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Обстановка в регионе требует оперативного и эффективного укрепления пояса безопасности ОДКБ.Между различными группировками талибов продолжаются вооруженные столкновения вдоль таджикско-афганской границы. Только за первую неделю нового года на левом берегу Пянджа были убиты и ранены около тридцати талибов. Ситуация на границе ухудшается с каждым днем.По данным спецслужб РТ, в северно-восточных провинциях Афганистана расположены более 40 лагерей и центров подготовки террористов, в которых ждут своего часа свыше 6000 боевиков. Таджикский президент Эмомали Рахмон привел эти цифры и факты 10 января, в ходе внеочередного саммита ОДКБ, и предложил союзникам укрепить пояс безопасности вокруг Афганистана.Талибы оперативно опровергли заявление Рахмона о боевиках на северо-востоке Афганистана, и все же тревога Душанбе не преувеличена. Перестрелки фиксируются также на границах Афганистана с Туркменистаном и Пакистаном. Об участии афганских боевиков в казахстанских беспорядках заявил 10 января и президент РК Касым-Жомарт Токаев.Параллельно продолжались бои в Панджшере между талибами и бойцами Фронта национального сопротивления. Неслучайно министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал не допустить хаоса и войны в Центральной Азии. Здесь имеется широкий простор для совместной работы стран ОДКБ и ШОС. Кстати, целевая межгосударственная программа укрепления таджикско-афганской границы пока не принята.В ходе недавней встречи президенты РФ и РТ Владимир Путин и Эмомали Рахмон разделили озабоченность ситуацией на границе с Афганистаном. При этом Путин напомнил о поставках Душанбе российской военной техники, которая поможет вооруженным силам Таджикистана эффективнее противодействовать внешним угрозам.Ранее в Центральном военном округе РФ отметили значительную активизацию террористической деятельности в Афганистане и растущую вероятность "выдавливания" боевиков "Исламского государства"* в приграничные районы Таджикистана.Оперативная обстановкаЗаверения талибов в безопасности сопредельных стран не монтируются с перестрелками, которые периодически возникают на линии Дюранда (граница Афганистана и Пакистана протяженностью 2670 километров). Смена власти в Кабуле подогрела старый территориальный спор. Талибы истово вырывают пакистанские пограничные столбы и сносят заграждения в восточных провинциях Нангархар и Нимроз. При всех правительствах Афганистан не признавал и не признает границу времен Британской империи, считая ее искусственным разделением племен.Афганские СМИ 4 января сообщили, что Туркменистан развернул танки на границе с "халифатом" после столкновений между талибами северной провинции Джаузджан и туркменскими пограничниками. По данным издания Etilaatroz, в бою погибли четверо туркменских солдат и столько же были ранены. Имеются пострадавшие и с афганской стороны. Этот эпизод стороны позднее опровергли, как и в аналогичной (конфликтной) ситуации на границе с Ираном в начале декабря 2021 года. Однако не бывает дыма без огня.Даже если происходящее объясняется "недопониманием" или "непрофессионализмом", усиление напряженности и конфликты в приграничных зонах между талибами и военнослужащими соседних государств – опасная реальность.При захвате власти талибы только с 1 июля по 15 августа уничтожили 4000 военнослужащих прежнего афганского правительства. Сегодня у движения имеется много "свободных рук" и трофейного (американского) оружия для "убеждения" оппонентов. Афганская война всех против всех продолжается.Десятки жительниц Кабула 11 января в очередной раз провели акцию протеста против унизительных для женщин ограничений, навязываемых талибами с августа 2021 года. В этот же день арестован профессор Кабульского университета Файзулла Джалал, который критиковал талибов, и назвал начальника афганской разведки Забиуллу Муджахида "марионеткой Пакистана".Эхо минувшей войны еще долго будет тревожить мирных афганцев. Девять несовершеннолетних погибли и еще четверо детей получили ранения 10 января в результате взрыва снаряда на территории провинции Нангархар. Ранее при детонации неразорвавшегося боеприпаса в провинции Урузган погибли двое детей.По данным ООН, гуманитарная ситуация в Афганистане ухудшается с каждым днем, 23 миллиона человек находятся на грани голода, больницы переполнены истощенными детьми, учителя не получают зарплату, миллионы детей лишены возможности учиться. Население всей страны недоедает и страдает от зимнего холода. Для помощи афганцам ООН намерена в 2022 году привлечь международное финансирование в размере около 5 млрд долларов, и все же пока это проект. Реальную помощь продовольствием с 1 сентября получили 9 млн человек, лечение от острого недоедания прошли немногим более 200 тысяч детей.Международная гуманитарная помощь не соответствует масштабу катастрофы. Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис ранее предупредила, что в Афганистане от голода могут серьезно пострадать более 3 млн детей в возрасте до 5 лет, и умереть – около одного миллиона из них.Позиция РоссииРоссия готова помогать народу Афганистана – первые 100 тонн продовольствия переброшены в страну по воздуху еще в ноябре 2021 года. Вместе с тем, Москва не забывает о союзных обязательствах перед Центрально-азиатскими странами ОДКБ.Одним из важных элементов безопасности в регионе остается 201-я российская военная база в Таджикистане. С учетом внешних угроз, Центральный военный округ РФ в 2022 году проведет 14 совместных учений по линии ОДКБ, с охватом территорий Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Москва немало делает для цивилизованной интеграции новых властей Афганистана в мировое сообщество. Значительный резонанс в афганском обществе вызвало недавнее интервью спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова агентству Sputnik. Российский дипломат сообщил о грядущем заседании "расширенной тройки" в Кабуле, и подчеркнул неизбежность политического признания правительства талибов. При этом афганские СМИ заметили несовпадение позиции Кабулова с официальной позицией Кремля.Как бы то ни было, соседей по планете не выбирают. Необходимо обеспечивать безопасное сосуществование и мирное развитие сопредельных с Афганистаном стран ОДКБ в любых условиях обстановки, всеми гуманитарными и военно-политическими средствами.* – запрещенная в РФ террористическая организация.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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