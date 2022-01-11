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Олейник: есть отличный способ для граждан сохранить и преумножить деньги

Олейник: есть отличный способ для граждан сохранить и преумножить деньги

Специалист рассказал, почему приобретение земли является сейчас самым разумным способом инвестиций.

2022-01-11T08:00+0200

2022-01-11T08:00+0200

2022-01-11T08:00+0200

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земля

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недвижимость

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молдова

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Олейник: есть отличный способ для граждан чтобы сохранить и преумножить деньги Олейник: есть отличный способ для граждан чтобы сохранить и преумножить деньги

Приобретение земли является сейчас, пожалуй, самым разумным способом инвестиций – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал эксперт в области недвижимости Петр Олейник.Кишинев растет вверх, а не ширится, земля дорожает и ожидать падения цен на нее не стоит, отметил Олейник.После окончания пандемии произойдет некая перестройка экономики и тогда станет ясно, каким образом лучше использовать земельный участок."Сейчас большой спрос на жилую недвижимость, со временем, вполне вероятно, вырастет спрос на коммерческую недвижимость или складскую. Покупка земельного участка позволяет немного диверсифицировать спрос: купил участок и пока не знаешь, что на нем строить. А когда рынок стабилизируется, будет ясно, под что именно его лучше отнести", – резюмировал собеседник.Цены на жилье в Кишиневе стремительно взлетели в 2021 году – на треть. Интересно, что подорожали квартиры и в новостройках, и на вторичном рынке. Помимо этого, цены на земельные участки также демонстрируют устойчивый рост.

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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