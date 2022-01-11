https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-kontrakt-gazprom-47917606.html

Спыну рассказал, будет ли пересмотрен контракт с "Газпромом"

Спыну рассказал, будет ли пересмотрен контракт с "Газпромом"

Планируют ли молдавские власти пересмотреть положения контракта с российским поставщиком, рассказал вице-премьер.

2022-01-11T11:22+0200

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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Положение контракта с "Газпромом" о выплате аванса на покупку газа за текущий месяц - довольно старое, оно было принято в 2006 году, но стоит ли его пересматривать, будут решать на рабочих заседаниях. Такое заявление сделал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, отвечая на вопрос, надо ли пересмотреть некоторые положения контракта с российским поставщиком, чтобы был аннулирован пункт о выплате аванса "Газпрому" за поставку газа. Напомним, в ноябре "Молдовагазом" оплата за поставки газа была выполнена с большими проблемами и с опозданием. Поставки за декабрь, как объяснил Спыну, будут оплачены до конца текущей недели, а позднее начнется процедура выплаты аванса за январь. "Это старое положение, которое было еще с 2006 года, требует ли оно изменения, будем обсуждать, когда пройдет заседание смешанной комиссии или будут другие встречи с руководством "Газпрома" или другое, тогда будем рассматривать, требуется ли пересмотр этой формы оплаты", - пояснил Спыну. Он добавил, что, конечно, "Молдовагаз" хочет больше свободы в данном вопросе, когда есть большие отклонения по цене за газ на рынке.Ранее депутат парламента Лилиан Карп заявил в эфире телепередачи, что молдавские власти хотят пересмотреть некоторые положения контракта, подписанного с "Газпромом".Одним из пунктов, который молдавская сторона хочет изменить - авансовый платеж в размере 50% от объема предполагаемого потребления газа.Также, по словам Карпа, Молдова хотела бы получить полную прозрачность формулы расчета цены на поставляемый в нашу страну российский газ. Как добавил Карп, руководству "Газпрома" было направлено несколько писем с просьбой разрешить опубликовать эту расчетную формулу.

https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-moldova-kontrakt-gaz-ekonomiya-47913719.html

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