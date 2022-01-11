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https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-kontrakt-gazprom-47917606.html
Спыну рассказал, будет ли пересмотрен контракт с "Газпромом"
Спыну рассказал, будет ли пересмотрен контракт с "Газпромом"
Планируют ли молдавские власти пересмотреть положения контракта с российским поставщиком, рассказал вице-премьер.
2022-01-11T11:22+0200
2022-01-11T11:39+0200
общество
в молдове
молдова
контракт
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Положение контракта с "Газпромом" о выплате аванса на покупку газа за текущий месяц - довольно старое, оно было принято в 2006 году, но стоит ли его пересматривать, будут решать на рабочих заседаниях. Такое заявление сделал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, отвечая на вопрос, надо ли пересмотреть некоторые положения контракта с российским поставщиком, чтобы был аннулирован пункт о выплате аванса "Газпрому" за поставку газа. Напомним, в ноябре "Молдовагазом" оплата за поставки газа была выполнена с большими проблемами и с опозданием. Поставки за декабрь, как объяснил Спыну, будут оплачены до конца текущей недели, а позднее начнется процедура выплаты аванса за январь. "Это старое положение, которое было еще с 2006 года, требует ли оно изменения, будем обсуждать, когда пройдет заседание смешанной комиссии или будут другие встречи с руководством "Газпрома" или другое, тогда будем рассматривать, требуется ли пересмотр этой формы оплаты", - пояснил Спыну. Он добавил, что, конечно, "Молдовагаз" хочет больше свободы в данном вопросе, когда есть большие отклонения по цене за газ на рынке.Ранее депутат парламента Лилиан Карп заявил в эфире телепередачи, что молдавские власти хотят пересмотреть некоторые положения контракта, подписанного с "Газпромом".Одним из пунктов, который молдавская сторона хочет изменить - авансовый платеж в размере 50% от объема предполагаемого потребления газа.Также, по словам Карпа, Молдова хотела бы получить полную прозрачность формулы расчета цены на поставляемый в нашу страну российский газ. Как добавил Карп, руководству "Газпрома" было направлено несколько писем с просьбой разрешить опубликовать эту расчетную формулу.
https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-moldova-kontrakt-gaz-ekonomiya-47913719.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, контракт, газпром, молдовагаз

Спыну рассказал, будет ли пересмотрен контракт с "Газпромом"

11:22 11.01.2022 (обновлено: 11:39 11.01.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкGazprom
Gazprom - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Юлия Липовая
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Планируют ли молдавские власти пересмотреть положения контракта с российским поставщиком, рассказал вице-премьер.
КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Положение контракта с "Газпромом" о выплате аванса на покупку газа за текущий месяц - довольно старое, оно было принято в 2006 году, но стоит ли его пересматривать, будут решать на рабочих заседаниях.
Такое заявление сделал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, отвечая на вопрос, надо ли пересмотреть некоторые положения контракта с российским поставщиком, чтобы был аннулирован пункт о выплате аванса "Газпрому" за поставку газа.
Напомним, в ноябре "Молдовагазом" оплата за поставки газа была выполнена с большими проблемами и с опозданием. Поставки за декабрь, как объяснил Спыну, будут оплачены до конца текущей недели, а позднее начнется процедура выплаты аванса за январь.
"Это старое положение, которое было еще с 2006 года, требует ли оно изменения, будем обсуждать, когда пройдет заседание смешанной комиссии или будут другие встречи с руководством "Газпрома" или другое, тогда будем рассматривать, требуется ли пересмотр этой формы оплаты", - пояснил Спыну.
Он добавил, что, конечно, "Молдовагаз" хочет больше свободы в данном вопросе, когда есть большие отклонения по цене за газ на рынке.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
Общество
Спыну: у Молдовы хороший контракт на закупку газа, есть большая экономия
10:10
Ранее депутат парламента Лилиан Карп заявил в эфире телепередачи, что молдавские власти хотят пересмотреть некоторые положения контракта, подписанного с "Газпромом".
Одним из пунктов, который молдавская сторона хочет изменить - авансовый платеж в размере 50% от объема предполагаемого потребления газа.
Также, по словам Карпа, Молдова хотела бы получить полную прозрачность формулы расчета цены на поставляемый в нашу страну российский газ.
Как добавил Карп, руководству "Газпрома" было направлено несколько писем с просьбой разрешить опубликовать эту расчетную формулу.
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