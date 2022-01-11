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Спыну: у Молдовы хороший контракт на закупку газа, есть большая экономия
Спыну: у Молдовы хороший контракт на закупку газа, есть большая экономия
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития сделал ряд заявлений во время пресс-конференции. 11.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-11T10:10+0200
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в молдове
андрей спыну
общество
контракт
газ
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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. У Молдовы очень хороший контракт на закупку газа, который позволил сэкономить крупные суммы за прошедшие три месяца. Такое заявление сделал на пресс-конференции во вторник вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Спыну. Он напомнил, что в ноябре цена закупки по биржам была 1104 доллара, а Молдова закупала по 450, в декабре эта сумма была такой же. В январе, как добавил Спыну, цена закупки была 1359 долларов, в этом же месяце были достигнуты новые "пики" цены: в некоторые месяцы газ стоил 2800 долларов. Спыну пояснил, что эти скачки цен повлияли и на Молдову.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-moldovagaz-do-kontsa-nedeli-oplatit-potreblenie-gaza-za-dekabr-47913882.html
https://ru.sputnik.md/20220110/v-moldovagaz-soobschili-o-povyshenii-tsen-na-prirodnyy-gaz-47890249.html
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в молдове, андрей спыну, контракт, газ

Спыну: у Молдовы хороший контракт на закупку газа, есть большая экономия

10:10 11.01.2022 (обновлено: 11:40 11.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausАндрей Спыну
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития сделал ряд заявлений во время пресс-конференции.
КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. У Молдовы очень хороший контракт на закупку газа, который позволил сэкономить крупные суммы за прошедшие три месяца. Такое заявление сделал на пресс-конференции во вторник вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Спыну.

"У нас хороший контракт по отношению к ценам на рынке. Простые расчеты показывают, что только за прошедшие три месяца (ноябрь, декабрь и январь) экономия составила порядка 330 миллионов долларов или примерно 6 миллиардов леев", - отметил Спыну.

Он напомнил, что в ноябре цена закупки по биржам была 1104 доллара, а Молдова закупала по 450, в декабре эта сумма была такой же.
В январе, как добавил Спыну, цена закупки была 1359 долларов, в этом же месяце были достигнуты новые "пики" цены: в некоторые месяцы газ стоил 2800 долларов.
Спыну пояснил, что эти скачки цен повлияли и на Молдову.
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Контракт с "Газпромом"

Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
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