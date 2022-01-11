https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-moldovagaz-do-kontsa-nedeli-oplatit-potreblenie-gaza-za-dekabr-47913882.html

Спыну: "Молдовагаз" до конца недели оплатит потребление газа за декабрь

Спыну: "Молдовагаз" до конца недели оплатит потребление газа за декабрь

Предприятие "Молдовагаз" до конца недели полностью оплатит "Газпрому" потребленный в декабре газ.

2022-01-11T10:12+0200

2022-01-11T10:12+0200

2022-01-11T10:28+0200

в молдове

экономика

молдовагаз

потребление

газ

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Предприятие "Молдовагаз" до конца недели полностью оплатит "Газпрому" потребленный в декабре газ. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил вице-премьер Андрей Спыну.Он также сообщил, что попросит компанию "Молдовагаз" постоянно информировать население об оплате текущего потребления газа.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагаз" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.

https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-moldova-kontrakt-gaz-ekonomiya-47913719.html

https://ru.sputnik.md/20220105/moldovagaz-tsena-gaz-moldova-47788334.html

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в молдове, молдовагаз, потребление, газ, андрей спыну