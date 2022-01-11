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Спыну попросил отсрочки у Миллера по выплате аванса за поставки газа на январь
Спыну попросил отсрочки у Миллера по выплате аванса за поставки газа на январь
Молдавская сторона просит "Газпром" продлить период выплаты аванса за январь.
2022-01-11T12:28+0200
2022-01-11T13:17+0200
общество
в молдове
молдова
газпром
алексей миллер
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провел дискуссию с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Об этом Спыну сообщил на брифинге во вторник.По его словам, на следующей неделе, скорее всего, в понедельник будет заседание руководства "Модовагаза" с участием представителей "Газпрома" и правительства Молдовы, где будут обсуждать все эти аспекты.Спыну отметил, что в декабре будут полностью закрыты долги за указанный месяц."В январе прогнозируемый дефицит от "Молдовагаза" будет примерно 25 миллионов евро, если говорить про аванс, на который может не хватить", - уточнил Спыну.Как уточнил Спыну, процедура частичной выплаты аванса начнется на следующей неделе. Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за новый месяц. Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.
https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-kontrakt-gazprom-47917606.html
https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-moldova-kontrakt-gaz-ekonomiya-47913719.html
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в молдове, молдова, газпром, алексей миллер, андрей спыну

Спыну попросил отсрочки у Миллера по выплате аванса за поставки газа на январь

12:28 11.01.2022 (обновлено: 13:17 11.01.2022)
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
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Юлия Липовая
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Молдавская сторона просит "Газпром" продлить период выплаты аванса за январь.
КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провел дискуссию с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Об этом Спыну сообщил на брифинге во вторник.
"Мы пытались определить, какова возможность продления выплаты этого аванса на 10-20 дней, чтобы "Молдовагаз" мог выплатить его. Решение еще не принято, мы продолжаем дискуссии", - добавил Спыну.
По его словам, на следующей неделе, скорее всего, в понедельник будет заседание руководства "Модовагаза" с участием представителей "Газпрома" и правительства Молдовы, где будут обсуждать все эти аспекты.
Спыну отметил, что в декабре будут полностью закрыты долги за указанный месяц.
"В январе прогнозируемый дефицит от "Молдовагаза" будет примерно 25 миллионов евро, если говорить про аванс, на который может не хватить", - уточнил Спыну.
Как уточнил Спыну, процедура частичной выплаты аванса начнется на следующей неделе.
Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за новый месяц.
Gazprom - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
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Спыну рассказал, будет ли пересмотрен контракт с "Газпромом"
11:22

Контракт с "Газпромом"

Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
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Спыну: у Молдовы хороший контракт на закупку газа, есть большая экономия
10:10

Проблемы с оплатой

Впервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.
Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.
В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.
Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.
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