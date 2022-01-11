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Спыну рассказал, поднимут ли снова тарифы на газ в Молдове
Спыну рассказал, поднимут ли снова тарифы на газ в Молдове
Вице-премьер рассказал, какова ситуация с возможным повешением тарифа на газ.
2022-01-11T10:33+0200
2022-01-11T10:53+0200
общество
в молдове
молдова
андрей спыну
тариф на газ
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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Если "Молдовагаз" попросит повышения тарифа, то это повышение вступит в силу только в феврале, заявил на брифинге во вторник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Ранее стало известно о том, что закупочная цена природного газа, получаемого АО "Молдовагаз" от ПАО "Газпром", составила в январе 2022 года 646 долларов США за тысячу кубометров."Если ритм снижения цены на газ в первые 10 дней января сохранится, то к февралю цена закупки на газ станет намного меньше, может быть, 500 или 550 долларов. Думаю, нужно подождать еще 10 дней, примерно 20 января определят, есть ли необходимость повышения тарифа, и если да, то насколько", - объяснил вице-премьер. В то же время Спыну считает, что тариф на газ "должен быть стабильным, чтобы граждане и предприниматели могли планировать расходы".Он добавил, что в декабре будут полностью закрыты долги за указанный месяц. "В январе прогнозируемый дефицит от "Молдовагаза" будет примерно 25 миллионов евро, если говорить про аванс, на который может не хватить", - уточнил Спыну. Вице-премьер рассказал, что провел в понедельник дискуссию с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. "Мы пытались определить, какова возможность продления выплаты этого аванса на 10-20 дней, чтобы "Молдовагаз" мог выплатить его. Решение еще не принято, мы продолжаем дискуссии", - добавил Спыну. По его словам, на следующей неделе, скорее всего, в понедельник будет заседание руководства "Модовагаза" с участием представителей "Газпрома" и правительства Молдовы, где будут обсуждать все эти аспекты.В заключение Спыну отметил, что "Молдовагаз" рассматривает возможное повышение тарифа на газ и ищет разные возможности решения проблемы оплаты закупки газа.
https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-moldova-kontrakt-gaz-ekonomiya-47913719.html
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в молдове, молдова, андрей спыну, тариф на газ

Спыну рассказал, поднимут ли снова тарифы на газ в Молдове

10:33 11.01.2022 (обновлено: 10:53 11.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausКвитанций на фоне газовой плиты
Квитанций на фоне газовой плиты - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Вице-премьер рассказал, какова ситуация с возможным повешением тарифов на природный газ.
КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Если "Молдовагаз" попросит повышения тарифа, то это повышение вступит в силу только в феврале, заявил на брифинге во вторник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

"Фактуры в декабре идут по старому тарифу. Квитанции за январь будут выпущены только в феврале. Если дойдет до повышения тарифа за январь, то фактуры будут в феврале", - пояснил Спыну.

Ранее стало известно о том, что закупочная цена природного газа, получаемого АО "Молдовагаз" от ПАО "Газпром", составила в январе 2022 года 646 долларов США за тысячу кубометров.
"Если ритм снижения цены на газ в первые 10 дней января сохранится, то к февралю цена закупки на газ станет намного меньше, может быть, 500 или 550 долларов. Думаю, нужно подождать еще 10 дней, примерно 20 января определят, есть ли необходимость повышения тарифа, и если да, то насколько", - объяснил вице-премьер.
В то же время Спыну считает, что тариф на газ "должен быть стабильным, чтобы граждане и предприниматели могли планировать расходы".
Он добавил, что в декабре будут полностью закрыты долги за указанный месяц.
"В январе прогнозируемый дефицит от "Молдовагаза" будет примерно 25 миллионов евро, если говорить про аванс, на который может не хватить", - уточнил Спыну.
Вице-премьер рассказал, что провел в понедельник дискуссию с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
"Мы пытались определить, какова возможность продления выплаты этого аванса на 10-20 дней, чтобы "Молдовагаз" мог выплатить его. Решение еще не принято, мы продолжаем дискуссии", - добавил Спыну.
По его словам, на следующей неделе, скорее всего, в понедельник будет заседание руководства "Модовагаза" с участием представителей "Газпрома" и правительства Молдовы, где будут обсуждать все эти аспекты.
В заключение Спыну отметил, что "Молдовагаз" рассматривает возможное повышение тарифа на газ и ищет разные возможности решения проблемы оплаты закупки газа.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
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