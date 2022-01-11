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The Rolling Stones - 60: легендарную рок-группу напечатают на марках
The Rolling Stones - 60: легендарную рок-группу напечатают на марках
Легендам британкого и мирового рока пошел седьмой десяток - Королевская почта решила отметить это знаменательное событие.
2022-01-11T16:45+0200
2022-01-11T17:18+0200
фото
в мире
великобритания
марки
rolling stones
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Серию марок, посвященных легендарной британской рок-группе The Rolling Stones, выпускает Королевская почта Великобритании по случаю 60-летия группы.Наиболее выдающиеся выступления "роллингов" запечатлены на восьми марках, еще две представляют собой портреты участников группы, на двух других фанаты и филателисты увидят плакаты с гастрольных туров The Rolling Stones.Годом создания британской рок-группы The Rolling Stones считается 1962-ой, долгое время она была едва ли не единственным серьезным конкурентом другой рок-легенды - группы The Beatles. В "золотой состав" группы входят гитарист Ронни Вуд, фронтмен Мик Джаггер, гитарист Кит Ричардс и бессменный барабанщик Чарли Уоттс - он скончался в августе 2021 года на 81-м году жизни.
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фото, в мире, великобритания, марки, rolling stones

The Rolling Stones - 60: легендарную рок-группу напечатают на марках

16:45 11.01.2022 (обновлено: 17:18 11.01.2022)
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Легендам британского и мирового рока пошел седьмой десяток - Королевская почта решила отметить это знаменательное событие.
Серию марок, посвященных легендарной британской рок-группе The Rolling Stones, выпускает Королевская почта Великобритании по случаю 60-летия группы.
Наиболее выдающиеся выступления "роллингов" запечатлены на восьми марках, еще две представляют собой портреты участников группы, на двух других фанаты и филателисты увидят плакаты с гастрольных туров The Rolling Stones.
Годом создания британской рок-группы The Rolling Stones считается 1962-ой, долгое время она была едва ли не единственным серьезным конкурентом другой рок-легенды - группы The Beatles.
В "золотой состав" группы входят гитарист Ронни Вуд, фронтмен Мик Джаггер, гитарист Кит Ричардс и бессменный барабанщик Чарли Уоттс - он скончался в августе 2021 года на 81-м году жизни.
© REUTERS / Royal Mail

На восьми марках представлены самые яркие фрагменты выступлений участников легендарной рок-группы.

На восьми марках представлены самые яркие фрагменты выступлений участников легендарной рок-группы. - Sputnik Молдова
1/8
© REUTERS / Royal Mail

На восьми марках представлены самые яркие фрагменты выступлений участников легендарной рок-группы.

© REUTERS / Royal Mail

Марки, посвященные 60-летию группы The Rolling Stones.

Марки, посвященные 60-летию группы The Rolling Stones. - Sputnik Молдова
2/8
© REUTERS / Royal Mail

Марки, посвященные 60-летию группы The Rolling Stones.

© REUTERS / Royal Mail

Марка, посвященная 60-летию группы The Rolling Stones - гитарист Ронни Вуд.

Марка, посвященная 60-летию группы The Rolling Stones - гитарист Ронни Вуд. - Sputnik Молдова
3/8
© REUTERS / Royal Mail

Марка, посвященная 60-летию группы The Rolling Stones - гитарист Ронни Вуд.

© REUTERS / Royal Mail

Марка, посвященная 60-летию группы The Rolling Stones, плакат с гастрольного тура.

Марка, посвященная 60-летию группы The Rolling Stones, плакат с гастрольного тура. - Sputnik Молдова
4/8
© REUTERS / Royal Mail

Марка, посвященная 60-летию группы The Rolling Stones, плакат с гастрольного тура.

© REUTERS / Royal Mail

Королевская почта Великобритании всего в четвертый раз выпускает марки, посвященные музыкальной группе. До The Rolling Stones этой чести удостоились The Beatles, Pink Floyd и Queen.

Королевская почта Великобритании всего в четвертый раз выпускает марки, посвященные музыкальной группе. До The Rolling Stones этой чести удостоились The Beatles, Pink Floyd и Queen. - Sputnik Молдова
5/8
© REUTERS / Royal Mail

Королевская почта Великобритании всего в четвертый раз выпускает марки, посвященные музыкальной группе. До The Rolling Stones этой чести удостоились The Beatles, Pink Floyd и Queen.

© REUTERS / Royal Mail

В истории рока The Rolling Stones признаны одной из самых влиятельных и успешных групп.

В истории рока The Rolling Stones признаны одной из самых влиятельных и успешных групп. - Sputnik Молдова
6/8
© REUTERS / Royal Mail

В истории рока The Rolling Stones признаны одной из самых влиятельных и успешных групп.

© REUTERS / Royal Mail

Бессменный барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс - он скончался в августе 2021 года на 81-м году жизни.

Бессменный барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс - он скончался в августе 2021 года на 81-м году жизни. - Sputnik Молдова
7/8
© REUTERS / Royal Mail

Бессменный барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс - он скончался в августе 2021 года на 81-м году жизни.

© REUTERS / Royal Mail

Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд принимали непосредственное участие в выборе изображений для марок.

Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд принимали непосредственное участие в выборе изображений для марок. - Sputnik Молдова
8/8
© REUTERS / Royal Mail

Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд принимали непосредственное участие в выборе изображений для марок.

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