The Rolling Stones - 60: легендарную рок-группу напечатают на марках

Серию марок, посвященных легендарной британской рок-группе The Rolling Stones, выпускает Королевская почта Великобритании по случаю 60-летия группы.Наиболее выдающиеся выступления "роллингов" запечатлены на восьми марках, еще две представляют собой портреты участников группы, на двух других фанаты и филателисты увидят плакаты с гастрольных туров The Rolling Stones.Годом создания британской рок-группы The Rolling Stones считается 1962-ой, долгое время она была едва ли не единственным серьезным конкурентом другой рок-легенды - группы The Beatles. В "золотой состав" группы входят гитарист Ронни Вуд, фронтмен Мик Джаггер, гитарист Кит Ричардс и бессменный барабанщик Чарли Уоттс - он скончался в августе 2021 года на 81-м году жизни.
Легендам британского и мирового рока пошел седьмой десяток - Королевская почта решила отметить это знаменательное событие.
Серию марок, посвященных легендарной британской рок-группе The Rolling Stones, выпускает Королевская почта Великобритании по случаю 60-летия группы.
Наиболее выдающиеся выступления "роллингов" запечатлены на восьми марках, еще две представляют собой портреты участников группы, на двух других фанаты и филателисты увидят плакаты с гастрольных туров The Rolling Stones.
Годом создания британской рок-группы The Rolling Stones считается 1962-ой, долгое время она была едва ли не единственным серьезным конкурентом другой рок-легенды - группы The Beatles.
В "золотой состав" группы входят гитарист Ронни Вуд, фронтмен Мик Джаггер, гитарист Кит Ричардс и бессменный барабанщик Чарли Уоттс - он скончался в августе 2021 года на 81-м году жизни.