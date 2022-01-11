https://ru.sputnik.md/20220111/tsena-prirodnyy-gaz-moldova-47933166.html

Как может измениться цена на природный газ для Молдовы

Как может измениться цена на природный газ для Молдовы

Обсудили с аналитиком российского Фонда национальной энергетической безопасности, что происходит с ценами на газ в Европе и в Молдове

2022-01-11T22:15+0200

2022-01-11T22:15+0200

2022-01-11T22:24+0200

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Молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что если ритм снижения цены на природный газ в первые 10 дней января сохранится, "то к февралю цена закупки на топливо станет намного меньше – может быть, 500 или 550 долларов". Можно ли ждать снижения цены на природный газ для Молдовы? В чем заключается комфортность газового контракта между "Газпромом" и "Молдовагаз"? Есть ли основания надеяться, что на мировом уровне энергетический рынок стабилизируется? А также чего ждать от нефтяного рынка в ближайшие два месяца? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с аналитиком российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым.

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