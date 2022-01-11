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Как может измениться цена на природный газ для Молдовы
Как может измениться цена на природный газ для Молдовы
Обсудили с аналитиком российского Фонда национальной энергетической безопасности, что происходит с ценами на газ в Европе и в Молдове
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молдова
цена
газ
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Молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что если ритм снижения цены на природный газ в первые 10 дней января сохранится, "то к февралю цена закупки на топливо станет намного меньше – может быть, 500 или 550 долларов". Можно ли ждать снижения цены на природный газ для Молдовы? В чем заключается комфортность газового контракта между "Газпромом" и "Молдовагаз"? Есть ли основания надеяться, что на мировом уровне энергетический рынок стабилизируется? А также чего ждать от нефтяного рынка в ближайшие два месяца? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с аналитиком российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым.
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молдова, цена, газ, видео

Как может измениться цена на природный газ для Молдовы

22:15 11.01.2022 (обновлено: 22:24 11.01.2022)
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Обсудили с аналитиком российского Фонда национальной энергетической безопасности, что происходит с ценами на природный газ в Европе и, в частности, в Молдове.
Молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что если ритм снижения цены на природный газ в первые 10 дней января сохранится, "то к февралю цена закупки на топливо станет намного меньше – может быть, 500 или 550 долларов".
Можно ли ждать снижения цены на природный газ для Молдовы? В чем заключается комфортность газового контракта между "Газпромом" и "Молдовагаз"? Есть ли основания надеяться, что на мировом уровне энергетический рынок стабилизируется? А также чего ждать от нефтяного рынка в ближайшие два месяца?
Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с аналитиком российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым.
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