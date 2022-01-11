https://ru.sputnik.md/20220111/turisticheskoe-agentstvo-kishinev-vydavalo-poddelnye-covid-sertifikaty-47932206.html

Туристическое агентство в Кишиневе выдавало поддельные COVID-сертификаты

Туристическое агентство в Кишиневе выдавало поддельные COVID-сертификаты

Подозреваемые выдавали поддельные сертификаты и выдавали формальные приглашения на работу за границу.

2022-01-11T16:35+0200

2022-01-11T16:35+0200

2022-01-11T16:35+0200

общество

в молдове

молдова

сертификат

схема

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddebb905f638d7895095ff80a03e9e07.jpg

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Полиция раскрыла в Кишиневе преступную схему агентства по туризму, выдававшего поддельные сертификаты COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе кишиневской полиции. По данным следствия, полиция отслеживала преступные действия злоумышленников с октября по декабрь 2021 года. Все следственные мероприятия проводили сотрудники управлений полиции и под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Как уточнили в полиции, 10 декабря 2021 года полицейские провели обыски в домах и в офисах фигурантов дела. В результате обысков были найдены цифровые носители информации, на которых хранились экземпляры поддельных сертификатов, а также нашли уже распечатанные медицинские справки, выданные частной медицинской лабораторией в Кишиневе и данные по уже выданным документам гражданам, выезжающим в Германию и Польшу. Также нашли порядка 200 анкет граждан, которые планировали отъезд в страны Шенгенской зоны. После того, как схема была раскрыта, была найдена еще одна компания-нерезидент, основанная теми же лицами, принимающими решения, которые официально выдавали приглашения на работу и индивидуальные трудовые договоры за границей, чтобы разрешить лицам въезд, пребывание и транзит на территории стран Шенгенского соглашения после введения эпидемиологических ограничений на границах. "Граждане должны были платить за эти услуги от 500 до 1000 евро", - добавили в полиции. Расследование этого дела продолжается, следствие выявляет всех причастных к схеме. Если подозреваемых признают виновными, им грозит штраф в размере от 27 500 до 47 500 леев или лишение свободы на срок до 5 лет.

https://ru.sputnik.md/20211126/nats-zaderzhal-esche-odnogo-figuranta-dela-o-poddelnykh-covid-sertifikatakh-46743006.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, сертификат, схема