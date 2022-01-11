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https://ru.sputnik.md/20220111/turisticheskoe-agentstvo-kishinev-vydavalo-poddelnye-covid-sertifikaty-47932206.html
Туристическое агентство в Кишиневе выдавало поддельные COVID-сертификаты
Туристическое агентство в Кишиневе выдавало поддельные COVID-сертификаты
Подозреваемые выдавали поддельные сертификаты и выдавали формальные приглашения на работу за границу.
2022-01-11T16:35+0200
2022-01-11T16:35+0200
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молдова
сертификат
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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Полиция раскрыла в Кишиневе преступную схему агентства по туризму, выдававшего поддельные сертификаты COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе кишиневской полиции. По данным следствия, полиция отслеживала преступные действия злоумышленников с октября по декабрь 2021 года. Все следственные мероприятия проводили сотрудники управлений полиции и под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Как уточнили в полиции, 10 декабря 2021 года полицейские провели обыски в домах и в офисах фигурантов дела. В результате обысков были найдены цифровые носители информации, на которых хранились экземпляры поддельных сертификатов, а также нашли уже распечатанные медицинские справки, выданные частной медицинской лабораторией в Кишиневе и данные по уже выданным документам гражданам, выезжающим в Германию и Польшу. Также нашли порядка 200 анкет граждан, которые планировали отъезд в страны Шенгенской зоны. После того, как схема была раскрыта, была найдена еще одна компания-нерезидент, основанная теми же лицами, принимающими решения, которые официально выдавали приглашения на работу и индивидуальные трудовые договоры за границей, чтобы разрешить лицам въезд, пребывание и транзит на территории стран Шенгенского соглашения после введения эпидемиологических ограничений на границах. "Граждане должны были платить за эти услуги от 500 до 1000 евро", - добавили в полиции. Расследование этого дела продолжается, следствие выявляет всех причастных к схеме. Если подозреваемых признают виновными, им грозит штраф в размере от 27 500 до 47 500 леев или лишение свободы на срок до 5 лет.
https://ru.sputnik.md/20211126/nats-zaderzhal-esche-odnogo-figuranta-dela-o-poddelnykh-covid-sertifikatakh-46743006.html
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в молдове, молдова, сертификат, схема

Туристическое агентство в Кишиневе выдавало поддельные COVID-сертификаты

16:35 11.01.2022
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Сотрудники агентства по туризму не только выдавали поддельные сертификаты для граждан, выезжающих за границу, но также создали еще одну компанию, которая выдавала формальные приглашения на работу.
КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Полиция раскрыла в Кишиневе преступную схему агентства по туризму, выдававшего поддельные сертификаты COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе кишиневской полиции.
По данным следствия, полиция отслеживала преступные действия злоумышленников с октября по декабрь 2021 года. Все следственные мероприятия проводили сотрудники управлений полиции и под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
"В течение 2021 года в целях получения дохода злоумышленники подделывали сертификаты о прохождении теста на COVID-19, которые были выданы частной медицинской лабораторией в Кишиневе. Справки подделывали для клиентов туристического агентства, которые выезжали за границу или на отдых через эту компанию", - говорится в сообщении полиции.
Как уточнили в полиции, 10 декабря 2021 года полицейские провели обыски в домах и в офисах фигурантов дела. В результате обысков были найдены цифровые носители информации, на которых хранились экземпляры поддельных сертификатов, а также нашли уже распечатанные медицинские справки, выданные частной медицинской лабораторией в Кишиневе и данные по уже выданным документам гражданам, выезжающим в Германию и Польшу. Также нашли порядка 200 анкет граждан, которые планировали отъезд в страны Шенгенской зоны.
После того, как схема была раскрыта, была найдена еще одна компания-нерезидент, основанная теми же лицами, принимающими решения, которые официально выдавали приглашения на работу и индивидуальные трудовые договоры за границей, чтобы разрешить лицам въезд, пребывание и транзит на территории стран Шенгенского соглашения после введения эпидемиологических ограничений на границах.
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"Граждане должны были платить за эти услуги от 500 до 1000 евро", - добавили в полиции.
Расследование этого дела продолжается, следствие выявляет всех причастных к схеме.
Если подозреваемых признают виновными, им грозит штраф в размере от 27 500 до 47 500 леев или лишение свободы на срок до 5 лет.
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