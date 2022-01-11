https://ru.sputnik.md/20220111/vognennom-plenu-chili-sgoreli-100-domov-neblagopoluchnom-kvartale-47918336.html

В огненном плену: в Чили сгорели 100 домов в неблагополучном квартале

В огненном плену: в Чили сгорели 100 домов в неблагополучном квартале

Настоящая трагедия в чилийском городе Икике: не менее 100 домов полностью уничтожены пожаром.

2022-01-11T18:15+0200

2022-01-11T18:15+0200

2022-01-11T18:15+0200

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В городе Икике на севере Чили пожаром уничтожена значительная часть квартала бедняков и беженцев. Сообщается, что пожарные машины не смогли проехать из-за очень узкого расстояния между хижинами, поэтому пожарные протискивались между бараками с брандсбойтами.Второй причиной широкого распространения огня стало отсутствие воды в этом поселении.Местные власти сообщают, что окончательное число пострадавших определить трудно, так как у многих жителей города нет документов.

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фото, в мире, чили, пожар