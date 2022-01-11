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В огненном плену: в Чили сгорели 100 домов в неблагополучном квартале
В огненном плену: в Чили сгорели 100 домов в неблагополучном квартале
Настоящая трагедия в чилийском городе Икике: не менее 100 домов полностью уничтожены пожаром.
2022-01-11T18:15+0200
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В городе Икике на севере Чили пожаром уничтожена значительная часть квартала бедняков и беженцев. Сообщается, что пожарные машины не смогли проехать из-за очень узкого расстояния между хижинами, поэтому пожарные протискивались между бараками с брандсбойтами.Второй причиной широкого распространения огня стало отсутствие воды в этом поселении.Местные власти сообщают, что окончательное число пострадавших определить трудно, так как у многих жителей города нет документов.
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фото, в мире, чили, пожар

В огненном плену: в Чили сгорели 100 домов в неблагополучном квартале

18:15 11.01.2022
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Настоящая трагедия в чилийском городе Икике: не менее 100 домов полностью уничтожены пожаром.
В городе Икике на севере Чили пожаром уничтожена значительная часть квартала бедняков и беженцев. Сообщается, что пожарные машины не смогли проехать из-за очень узкого расстояния между хижинами, поэтому пожарные протискивались между бараками с брандсбойтами.
Второй причиной широкого распространения огня стало отсутствие воды в этом поселении.
Местные власти сообщают, что окончательное число пострадавших определить трудно, так как у многих жителей города нет документов.
© REUTERS / Alex Diaz

Жители убегают от пожара в чилийском городе Икике.

Жители убегают от пожара в чилийском городе Икике. - Sputnik Молдова
1/9
© REUTERS / Alex Diaz

Жители убегают от пожара в чилийском городе Икике.

© AFP 2021 / Fernando Munoz

Горящие дома в чилийском городе Икике.

Горящие дома в чилийском городе Икике. - Sputnik Молдова
2/9
© AFP 2021 / Fernando Munoz

Горящие дома в чилийском городе Икике.

© AP Photo / Ignacio Munoz

Пожарные во время отдыха от тушения мощного пожара в чилийском городе Икике.

Пожарные во время отдыха от тушения мощного пожара в чилийском городе Икике. - Sputnik Молдова
3/9
© AP Photo / Ignacio Munoz

Пожарные во время отдыха от тушения мощного пожара в чилийском городе Икике.

© REUTERS / Alex Diaz

Горящий автомобиль во время мощного пожара в чилийском городе Икике.

Горящий автомобиль во время мощного пожара в чилийском городе Икике. - Sputnik Молдова
4/9
© REUTERS / Alex Diaz

Горящий автомобиль во время мощного пожара в чилийском городе Икике.

© REUTERS / Alex Diaz

Тушение горящего дома в чилийском городе Икике.

Тушение горящего дома в чилийском городе Икике. - Sputnik Молдова
5/9
© REUTERS / Alex Diaz

Тушение горящего дома в чилийском городе Икике.

© AP Photo / Ignacio Munoz

Мужчина у горящего дома в чилийском городе Икике.

Мужчина у горящего дома в чилийском городе Икике. - Sputnik Молдова
6/9
© AP Photo / Ignacio Munoz

Мужчина у горящего дома в чилийском городе Икике.

© REUTERS / Alex Diaz

Горящие дома в чилийском городе Икике.

Горящие дома в чилийском городе Икике. - Sputnik Молдова
7/9
© REUTERS / Alex Diaz

Горящие дома в чилийском городе Икике.

© REUTERS / Alex Diaz

Жители убегают от пожара в чилийском городе Икике.

Жители убегают от пожара в чилийском городе Икике. - Sputnik Молдова
8/9
© REUTERS / Alex Diaz

Жители убегают от пожара в чилийском городе Икике.

© AP Photo / Ignacio Munoz

Тушение горящего дома в чилийском городе Икике.

Тушение горящего дома в чилийском городе Икике. - Sputnik Молдова
9/9
© AP Photo / Ignacio Munoz

Тушение горящего дома в чилийском городе Икике.

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