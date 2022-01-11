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В огненном плену: в Чили сгорели 100 домов в неблагополучном квартале
Настоящая трагедия в чилийском городе Икике: не менее 100 домов полностью уничтожены пожаром.
В городе Икике на севере Чили пожаром уничтожена значительная часть квартала бедняков и беженцев. Сообщается, что пожарные машины не смогли проехать из-за очень узкого расстояния между хижинами, поэтому пожарные протискивались между бараками с брандсбойтами.
Второй причиной широкого распространения огня стало отсутствие воды в этом поселении.
Местные власти сообщают, что окончательное число пострадавших определить трудно, так как у многих жителей города нет документов.
Жители убегают от пожара в чилийском городе Икике.
© AFP 2021 / Fernando Munoz
Горящие дома в чилийском городе Икике.
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© AFP 2021 / Fernando Munoz
Горящие дома в чилийском городе Икике.
© AP Photo / Ignacio Munoz
Пожарные во время отдыха от тушения мощного пожара в чилийском городе Икике.
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© AP Photo / Ignacio Munoz
Пожарные во время отдыха от тушения мощного пожара в чилийском городе Икике.
Горящий автомобиль во время мощного пожара в чилийском городе Икике.
Тушение горящего дома в чилийском городе Икике.
© AP Photo / Ignacio Munoz
Мужчина у горящего дома в чилийском городе Икике.
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© AP Photo / Ignacio Munoz
Мужчина у горящего дома в чилийском городе Икике.
Горящие дома в чилийском городе Икике.
Жители убегают от пожара в чилийском городе Икике.
© AP Photo / Ignacio Munoz
Тушение горящего дома в чилийском городе Икике.
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© AP Photo / Ignacio Munoz
Тушение горящего дома в чилийском городе Икике.