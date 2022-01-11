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ВОЗ рассказала, когда половина Европы заразится "омикроном"
ВОЗ рассказала, когда половина Европы заразится "омикроном"
Всемирная организация здравоохранения представила прогноз вероятной степени заражения населения Европы новым штаммом коронавируса "омикрон".
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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете сообщил, что в ближайшие шесть-восемь недель более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса "омикрон", передает РИА Новости.В настоящее время 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заболевания "омикроном", отметил Клюге и добавил, что этот штамм быстро становится доминирующим в Западной Европе, а сейчас распространяется на Балканах.Собранные за последние недели данные, по словам главы европейского отделения ВОЗ, подтверждают, что "омикрон" очень быстро передается от человека к человеку и может заразить даже тех, кто переболел или вакцинировался.Клюге подчеркнул: одобренные в настоящее время вакцины от коронавируса продолжают обеспечивать хорошую защиту от тяжелой формы заболевания или летального исхода.По предоставленной им информации, в первую неделю 2022 года в регионе было зарегистрировано более 7 миллионов новых случаев заражения COVID-19, это свидетельствует о двукратном росте за две недели. По данным на 10 января, 26 стран сообщают, что более 1% их населения заболевает COVID-19 каждую неделю, отметил Клюге.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября 2021 года приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20220111/ofitsialno-moldova-zafiksirovali-shtamm-omikron-47918978.html
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в мире, воз

ВОЗ рассказала, когда половина Европы заразится "омикроном"

17:45 11.01.2022
© Sputnik / Джузеппе Маффиа / Перейти в фотобанкЛюди возле храма Пантеона в Риме в период карантина
Люди возле храма Пантеона в Риме в период карантина - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Джузеппе Маффиа
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Всемирная организация здравоохранения представила прогноз вероятной степени заражения населения Европы новым штаммом коронавируса "омикрон".
КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете сообщил, что в ближайшие шесть-восемь недель более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса "омикрон", передает РИА Новости.

В настоящее время 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заболевания "омикроном", отметил Клюге и добавил, что этот штамм быстро становится доминирующим в Западной Европе, а сейчас распространяется на Балканах.
"Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения (Европейского) региона будет инфицировано "омикроном" в ближайшие 6-8 недель", - сказал Клюге на пресс-конференции 11 января.
Собранные за последние недели данные, по словам главы европейского отделения ВОЗ, подтверждают, что "омикрон" очень быстро передается от человека к человеку и может заразить даже тех, кто переболел или вакцинировался.
Клюге подчеркнул: одобренные в настоящее время вакцины от коронавируса продолжают обеспечивать хорошую защиту от тяжелой формы заболевания или летального исхода.

По предоставленной им информации, в первую неделю 2022 года в регионе было зарегистрировано более 7 миллионов новых случаев заражения COVID-19, это свидетельствует о двукратном росте за две недели. По данным на 10 января, 26 стран сообщают, что более 1% их населения заболевает COVID-19 каждую неделю, отметил Клюге.
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
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Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября 2021 года приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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