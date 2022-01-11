https://ru.sputnik.md/20220111/voz-rasskazala-kogda-polovina-evropy-zarazitsya-omikronom-47930837.html

ВОЗ рассказала, когда половина Европы заразится "омикроном"

ВОЗ рассказала, когда половина Европы заразится "омикроном"

Всемирная организация здравоохранения представила прогноз вероятной степени заражения населения Европы новым штаммом коронавируса "омикрон".

2022-01-11T17:45+0200

2022-01-11T17:45+0200

2022-01-11T17:45+0200

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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете сообщил, что в ближайшие шесть-восемь недель более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса "омикрон", передает РИА Новости.В настоящее время 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заболевания "омикроном", отметил Клюге и добавил, что этот штамм быстро становится доминирующим в Западной Европе, а сейчас распространяется на Балканах.Собранные за последние недели данные, по словам главы европейского отделения ВОЗ, подтверждают, что "омикрон" очень быстро передается от человека к человеку и может заразить даже тех, кто переболел или вакцинировался.Клюге подчеркнул: одобренные в настоящее время вакцины от коронавируса продолжают обеспечивать хорошую защиту от тяжелой формы заболевания или летального исхода.По предоставленной им информации, в первую неделю 2022 года в регионе было зарегистрировано более 7 миллионов новых случаев заражения COVID-19, это свидетельствует о двукратном росте за две недели. По данным на 10 января, 26 стран сообщают, что более 1% их населения заболевает COVID-19 каждую неделю, отметил Клюге.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября 2021 года приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20220111/ofitsialno-moldova-zafiksirovali-shtamm-omikron-47918978.html

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