https://ru.sputnik.md/20220112/albot-tretiy-krug-kvalifikatsiya-australian-open-47948852.html

Албот вышел в третий круг квалификации на Australian Open

Албот вышел в третий круг квалификации на Australian Open

В третьем круге квалификации на Australian Open Алботу предстоит встретиться с португальцем, с которым он играл уже пять раз.

2022-01-12T11:43+0200

2022-01-12T11:43+0200

2022-01-12T11:43+0200

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот (123 место в рейтинге АТР) вышел в третий круг квалификации на Australian Open.Лидер отечественного тенниса в среду выиграл у японца Есуке Ватануки (263 место в рейтинге АТР). Матч продолжался 1 час 39 минут и завершился трехсетовой победой молдавского спортсмена – 6:1, 2:6, 6:2.В финальном раунде квалификации Алботу предстоит сразиться с португальцем Жоао Соузой (140 строчка рейтинга АТР), который в среду выиграл у хозяина кортов Марка Полманса – 3:6, 6:0, 6:4.До этого спортсмены встречались между собой пять раз: две победы одержал Албот, трижды выигрывал Соуза. Самый запоминающийся поединок между соперниками состоялся в сентябре 2013 года, когда заметно уступавший в рейтинге Албот сумел одержать верх в Кубке Дэвиса, выиграв на глазах у кишиневских зрителей самый продолжительный матч в своей карьере, уступая 0:2 по сетам – 3:6, 3:6, 6:3 6:4, 11:9.Соуза выигрывал у Албота в 2013-м на турнире в Познани и дважды в Санкт-Петербурге – в 2015 и 2016 годах, а в 2017-м на турнире в Анталии победил молдавский теннисист.Игры основной сетки Australian Open пройдут с 17 по 30 января.В 2021 году Албот впервые дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, установив личный и национальный рекорды. В 2019-м молдавский спортсмен завершил борьбу на стадии второго раунда, а в 2017 и 2018 проигрывал в первом круге Australian Open.Также до стадии третьего раунда Албот добирался на Уимблдоне (в 2018 году) и на US Open (в 2017-м), а на Открытом чемпионате Франции по теннису его лучшим достижением в одиночном разряде был выход во второй круг в 2018, 2019 и 2020 годах.

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в молдове, в мире, квалификация, раду албот, теннис, australian open