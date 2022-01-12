https://ru.sputnik.md/20220112/bryussel-peregovor-rossiya-nato-bezopasnosti-47949224.html

В Брюсселе начались переговоры Россия-НАТО по безопасности

В Брюсселе начались переговоры Россия-НАТО по безопасности

В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе стартовало заседание Совета Россия-НАТО

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КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе стартовало заседание Совета Россия-НАТО, передает РИА Новости.Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных РФ Александр Грушко.Встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны, как ожидается, постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Планируется, что переговоры продлятся около трех часов. На следующий день после заседания Совета Россия-НАТО состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Совет Россия–НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 года работа СРН затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания СРН состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре прошлого года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.

https://ru.sputnik.md/20220111/peregovory-garantiy-bezopasnosti-47935808.html

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