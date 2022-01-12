https://ru.sputnik.md/20220112/covid-19-moldova-47968547.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-12T19:07+0200

2022-01-12T19:07+0200

2022-01-12T19:19+0200

заболеваемость

статистика

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1420 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.В том числе зарегистрировано 55 случаев "импорта" инфекции: девять – из Румынии и России, шесть – из Украины, пять – из Испании, четыре – из Франции, Великобритании и Ирландии, три – из Италии, по два из США, Болгарии, Германии, Нидерландов, по одному из Турции, Белоруссии и Бельгии.За минувшие сутки проведены 13 419 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 383 544.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 66 случаев инфицирования: 13 – у врачей, 29 – у медсестер, 24 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 908 человек, в крайне тяжелом состоянии находится 141 пациент (к аппаратам ИВЛ подключен 21 человек).В то же время за сутки выздоровели 418 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 365 530.Минздрав сообщает о девяти погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 406.

https://ru.sputnik.md/20220109/shtamm-koronavirusa-omikron-47879474.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

заболеваемость, статистика