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Грядут новые COVID-ограничения: спецкомиссия соберется на заседание
Грядут новые COVID-ограничения: спецкомиссия соберется на заседание
В связи с появлением в стране штамма "омикрон" спецкомиссия готовит новые ограничительные меры для борьбы с распространением вируса.
2022-01-12T11:31+0200
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья соберется в четверг или пятницу на новое заседание. Такое решение было принято в связи с появлением в Молдове штамма "омикрон" и необходимостью введения новых ограничительных мер для борьбы с распространением вируса. Об этом заявила глава Минздрава Алла Немеренко на пресс-конференции в среду. В то же время Немеренко не смогла назвать конкретные ожидаемые меры, сославшись на то, что их определение не в компетенции Минздрава, а решения принимают все участники комиссии. Напомним, во вторник, 11 января, было объявлено, что в Молдове выявлены первые случаи заражения вариантом "омикрон" после секвенирования. Таким образом, из 149 образцов 16 были новым для республики штаммом "омикрон". Из 16 выявленных случаев заражения коронавирусом штамма "омикрон" 11 мужчин и 5 женщин. Большинство случаев, а именно 12, в Кишиневе. Два других случая – в Дурлештах, по одному – в Приднестровье и Страшенском районе.
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в молдове, молдова, комиссия, ограничения

Грядут новые COVID-ограничения: спецкомиссия соберется на заседание

11:31 12.01.2022 (обновлено: 11:41 12.01.2022)
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ № 52
Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 52 - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
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Юлия Липовая
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В связи с появлением в стране штамма "омикрон" спецкомиссия готовит новые ограничительные меры для борьбы с распространением вируса.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья соберется в четверг или пятницу на новое заседание. Такое решение было принято в связи с появлением в Молдове штамма "омикрон" и необходимостью введения новых ограничительных мер для борьбы с распространением вируса. Об этом заявила глава Минздрава Алла Немеренко на пресс-конференции в среду.
В то же время Немеренко не смогла назвать конкретные ожидаемые меры, сославшись на то, что их определение не в компетенции Минздрава, а решения принимают все участники комиссии.

Ограничения не являются обязанностью Министерства здравоохранения, Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Встреча состоится завтра или послезавтра, и тогда вы будете немедленно проинформированы.

Ala Nemerenco - Sputnik Молдова
Алла Немеренко
Глава Минздрава
Напомним, во вторник, 11 января, было объявлено, что в Молдове выявлены первые случаи заражения вариантом "омикрон" после секвенирования.
Таким образом, из 149 образцов 16 были новым для республики штаммом "омикрон". Из 16 выявленных случаев заражения коронавирусом штамма "омикрон" 11 мужчин и 5 женщин. Большинство случаев, а именно 12, в Кишиневе. Два других случая – в Дурлештах, по одному – в Приднестровье и Страшенском районе.
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