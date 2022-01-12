https://ru.sputnik.md/20220112/covid-ogranicheniya-spetskomissiya-zasedanie-47948658.html
Грядут новые COVID-ограничения: спецкомиссия соберется на заседание
Грядут новые COVID-ограничения: спецкомиссия соберется на заседание
В связи с появлением в стране штамма "омикрон" спецкомиссия готовит новые ограничительные меры для борьбы с распространением вируса.
2022-01-12T11:31+0200
2022-01-12T11:31+0200
2022-01-12T11:41+0200
коронавирус
в молдове
молдова
комиссия
ограничения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/0c/32000737_0:211:2331:1522_1920x0_80_0_0_9c2960ab8281ad7b1838c56d5ed7ebe4.jpg
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья соберется в четверг или пятницу на новое заседание. Такое решение было принято в связи с появлением в Молдове штамма "омикрон" и необходимостью введения новых ограничительных мер для борьбы с распространением вируса. Об этом заявила глава Минздрава Алла Немеренко на пресс-конференции в среду. В то же время Немеренко не смогла назвать конкретные ожидаемые меры, сославшись на то, что их определение не в компетенции Минздрава, а решения принимают все участники комиссии. Напомним, во вторник, 11 января, было объявлено, что в Молдове выявлены первые случаи заражения вариантом "омикрон" после секвенирования. Таким образом, из 149 образцов 16 были новым для республики штаммом "омикрон". Из 16 выявленных случаев заражения коронавирусом штамма "омикрон" 11 мужчин и 5 женщин. Большинство случаев, а именно 12, в Кишиневе. Два других случая – в Дурлештах, по одному – в Приднестровье и Страшенском районе.
https://ru.sputnik.md/20220112/nemerenko-sputnik-v-47947663.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/0c/32000737_0:0:2655:1992_1920x0_80_0_0_713e4ccbd155b6fad74e777deb2d22ab.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, комиссия, ограничения
Грядут новые COVID-ограничения: спецкомиссия соберется на заседание
11:31 12.01.2022 (обновлено: 11:41 12.01.2022)
В связи с появлением в стране штамма "омикрон" спецкомиссия готовит новые ограничительные меры для борьбы с распространением вируса.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья соберется в четверг или пятницу на новое заседание. Такое решение было принято в связи с появлением в Молдове штамма "омикрон" и необходимостью введения новых ограничительных мер для борьбы с распространением вируса. Об этом заявила глава Минздрава Алла Немеренко на пресс-конференции в среду.
В то же время Немеренко не смогла назвать конкретные ожидаемые меры, сославшись на то, что их определение не в компетенции Минздрава, а решения принимают все участники комиссии.
Ограничения не являются обязанностью Министерства здравоохранения, Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Встреча состоится завтра или послезавтра, и тогда вы будете немедленно проинформированы.
Алла Немеренко
Глава Минздрава
Напомним, во вторник, 11 января, было объявлено, что в Молдове выявлены первые случаи заражения вариантом "омикрон" после секвенирования.
Таким образом, из 149 образцов 16 были новым для республики штаммом "омикрон". Из 16 выявленных случаев заражения коронавирусом штамма "омикрон" 11 мужчин и 5 женщин. Большинство случаев, а именно 12, в Кишиневе. Два других случая – в Дурлештах, по одному – в Приднестровье и Страшенском районе.