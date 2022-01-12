https://ru.sputnik.md/20220112/dialog-rossiya-nato-47969921.html

Замглавы МИД РФ: диалог Россия – НАТО выявил большое количество расхождений

Замглавы МИД РФ: диалог Россия – НАТО выявил большое количество расхождений

Переговоры России и НАТО были откровенными и насыщенными, однако в них было выявлено много расхождений по фундаментальным вопросам.

2022-01-12T20:02+0200

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Переговоры России и НАТО были откровенными и насыщенными, однако в них было выявлено много расхождений по фундаментальным вопросам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО."Хочу сказать, что разговор получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный. Но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам", – сказал Грушко.По его словам, это прежде всего связано с тем, что НАТО понимает принцип неделимости и безопасности избирательно, применяя его только для членов альянса и не учитывая интересы безопасности других.Он отметил, что в случае, если НАТО "переходит на политику сдерживания", с российской стороны последуют контрмеры, и в случае "если это будет поиск каких-то уязвимостей в обороне РФ, значит, будет и поиск уязвимостей со стороны НАТО". Грушко подчеркнул, что если страны НАТО хотят сотрудничать с РФ, то альянс должен принять миротворческую роль России. Он напомнил, что практически вся история НАТО, несмотря на заявления о его "оборонительном" характере, это история войн, интервенции, оставившей следы в виде разрушенных государств и миллионов беженцев. Он также добавил, что Россия останавливала войны, и примеры тому – Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье.Он также заявил, что Россия рассчитывает получить письменный ответ от НАТО на свои предложения о гарантиях безопасности."Российские предложения были представлены в письменном виде, они абсолютно понятны и взаимосвязаны. Мы также рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения предложений, которые мы выдвинули. Или объяснить, почему они неприемлемы", – сказал Грушко на пресс-конференции."На основе анализа уже можно будет принять решение относительно того, как двигаться вперед. В том числе и в плане задействования формата Совета Россия – НАТО. По сегодняшним обсуждениям у нас сложилось впечатление, что такие соображения, в том числе в письменном виде, могут поступить. Будем это приветствовать", – добавил замглавы МИД РФ.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. На 13 января намечены консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ru.sputnik.md/20220112/stoltenberg-sovet-rossiya-nato-47961721.html

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