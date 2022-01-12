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https://ru.sputnik.md/20220112/dialog-rossiya-nato-47969921.html
Замглавы МИД РФ: диалог Россия – НАТО выявил большое количество расхождений
Замглавы МИД РФ: диалог Россия – НАТО выявил большое количество расхождений
Переговоры России и НАТО были откровенными и насыщенными, однако в них было выявлено много расхождений по фундаментальным вопросам.
2022-01-12T20:02+0200
2022-01-12T20:34+0200
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Переговоры России и НАТО были откровенными и насыщенными, однако в них было выявлено много расхождений по фундаментальным вопросам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО."Хочу сказать, что разговор получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный. Но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам", – сказал Грушко.По его словам, это прежде всего связано с тем, что НАТО понимает принцип неделимости и безопасности избирательно, применяя его только для членов альянса и не учитывая интересы безопасности других.Он отметил, что в случае, если НАТО "переходит на политику сдерживания", с российской стороны последуют контрмеры, и в случае "если это будет поиск каких-то уязвимостей в обороне РФ, значит, будет и поиск уязвимостей со стороны НАТО". Грушко подчеркнул, что если страны НАТО хотят сотрудничать с РФ, то альянс должен принять миротворческую роль России. Он напомнил, что практически вся история НАТО, несмотря на заявления о его "оборонительном" характере, это история войн, интервенции, оставившей следы в виде разрушенных государств и миллионов беженцев. Он также добавил, что Россия останавливала войны, и примеры тому – Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье.Он также заявил, что Россия рассчитывает получить письменный ответ от НАТО на свои предложения о гарантиях безопасности."Российские предложения были представлены в письменном виде, они абсолютно понятны и взаимосвязаны. Мы также рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения предложений, которые мы выдвинули. Или объяснить, почему они неприемлемы", – сказал Грушко на пресс-конференции."На основе анализа уже можно будет принять решение относительно того, как двигаться вперед. В том числе и в плане задействования формата Совета Россия – НАТО. По сегодняшним обсуждениям у нас сложилось впечатление, что такие соображения, в том числе в письменном виде, могут поступить. Будем это приветствовать", – добавил замглавы МИД РФ.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. На 13 января намечены консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ru.sputnik.md/20220112/stoltenberg-sovet-rossiya-nato-47961721.html
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в мире, россия, нато

Замглавы МИД РФ: диалог Россия – НАТО выявил большое количество расхождений

20:02 12.01.2022 (обновлено: 20:34 12.01.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Диалог Россия – НАТО выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Переговоры России и НАТО были откровенными и насыщенными, однако в них было выявлено много расхождений по фундаментальным вопросам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
"Хочу сказать, что разговор получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный. Но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам", – сказал Грушко.
По его словам, это прежде всего связано с тем, что НАТО понимает принцип неделимости и безопасности избирательно, применяя его только для членов альянса и не учитывая интересы безопасности других.
"Мы твердо исходим из того, что принцип неделимости и безопасности должен учитывать интересы всех, что попытки построить безопасность против России и без участия России, они контрпродуктивны, они обречены на провал. Мы не дадим этого сделать", – подчеркнул Грушко.
Он отметил, что в случае, если НАТО "переходит на политику сдерживания", с российской стороны последуют контрмеры, и в случае "если это будет поиск каких-то уязвимостей в обороне РФ, значит, будет и поиск уязвимостей со стороны НАТО".

"Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий", – заявил Грушко.

Грушко подчеркнул, что если страны НАТО хотят сотрудничать с РФ, то альянс должен принять миротворческую роль России. Он напомнил, что практически вся история НАТО, несмотря на заявления о его "оборонительном" характере, это история войн, интервенции, оставившей следы в виде разрушенных государств и миллионов беженцев. Он также добавил, что Россия останавливала войны, и примеры тому – Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье.
"Если страны НАТО реально хотят с нами сотрудничать, они должны принять эту важную роль РФ как страны, которая гарантирует мир на огромном евроатлантическом пространстве и которая вносит критический вклад в поддержание мира и стабильности", – сказал Грушко.
Он также заявил, что Россия рассчитывает получить письменный ответ от НАТО на свои предложения о гарантиях безопасности.
"Российские предложения были представлены в письменном виде, они абсолютно понятны и взаимосвязаны. Мы также рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения предложений, которые мы выдвинули. Или объяснить, почему они неприемлемы", – сказал Грушко на пресс-конференции.
"На основе анализа уже можно будет принять решение относительно того, как двигаться вперед. В том числе и в плане задействования формата Совета Россия – НАТО. По сегодняшним обсуждениям у нас сложилось впечатление, что такие соображения, в том числе в письменном виде, могут поступить. Будем это приветствовать", – добавил замглавы МИД РФ.
Саммит НАТО в Брюсселе - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
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Столтенберг: заседание Совета Россия – НАТО – непростая, но важная дискуссия
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Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. На 13 января намечены консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США
Проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
Проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США
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