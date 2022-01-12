https://ru.sputnik.md/20220112/dopolnitelnye-mesta-bolnitsakh-gagauziya-gotovyatsya-prikhodu-omikrona-47955849.html

Дополнительные места в больницах: Гагаузия готовится к приходу "омикрона"

Дополнительные места в больницах: Гагаузия готовится к приходу "омикрона"

Новый штамм коронавируса вызывает беспокойство у специалистов.

2022-01-12T15:45+0200

2022-01-12T15:45+0200

2022-01-12T15:50+0200

коронавирус

в молдове

гагаузия

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КОМРАТ, 12 янв – Sputnik, Максим Топал. Всплеска госпитализаций в результате заболевания ковидом после новогодних праздников в Гагаузии не произошло. Несмотря на регистрируемый рост числа заболевших, в ковид-отделении Чадыр-Лунгской районной больницы на лечении находятся всего 11 пациентов. Еще 10 человек проходят лечение в Комрате.По словам замдиректора райбольницы Комрата Константина Яниогло, в настоящее время в медучреждение пациенты если и поступают, то преимущественно в состоянии средней тяжести. Увеличилось и число инфицированных детей.Он заметил, что натиск коронавируса в зимние праздники несколько ослаб, и это дало возможность врачам перепрофилировать часть помещений ковид-центра под лечение людей, страдающих от болезней сердца, высокого артериального давления и пневмонии.Тем не менее успокаиваться и считать, что ковид ушел, еще не просто рано, но и опрометчиво, предупреждает директор Центра общественного здоровья Комрата Иван Хаста. Он напомнил, что в Молдове уже выявлены первые случаи "омикрона", и новый вариант коронавируса является более "живучим" и быстрее распространяется."Вирус проникает в организм и умеет обходить антитела. Новая способность этого вируса – это самая нехорошая черта. Поэтому во многих лабораториях, в том числе и в России, уже разрабатывается вакцина следующего поколения, направленная именно против этого штамма. С "омикроном" один человек может заразить 12, а то и больше человек. Буквально недолгий, незначительный контакт в общественном месте, особенно в транспорте, тем более в закрытых помещениях может привести к заражению. Но "омикрон" протекает в более легкой форме и реже приводит к осложнениям, которые являются основной причиной смертельного исхода", – сказал Иван Хаста.Главными симптомами заражения новым штаммом коронавируса являются першение в горле и температура. При этом заболевший в большинстве случаев не теряет чувства обоняния и вкуса. Благодаря этому "омикрон" легко спутать с обычной простудой.Тем не менее в Гагаузии готовы к наплыву пациентов с новой формой коронавируса и в случае необходимости способны открыть дополнительные койко-места в двух больницах, где есть ковид-центры. В настоящее время они открыты в Комрате и Чадыр-Лунге. В больнице города Вулканешты в настоящее время завершаются ремонтные работы, и она тоже сможет принимать пациентов с коронавирусом.В настоящее время в Молдове доминирующим вариантом коронавируса по-прежнему остается "дельта". По информации, представленной 12 января министром здравоохранения Аллой Немеренко, в настоящее время в республике полную схему вакцинации от коронавируса прошли 47% населения. Ранее ведомство информировало о 30% привитых в стране.

https://ru.sputnik.md/20220111/voz-rasskazala-kogda-polovina-evropy-zarazitsya-omikronom-47930837.html

гагаузия

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в молдове, гагаузия