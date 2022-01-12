https://ru.sputnik.md/20220112/eksperty-energokrizis-moldova-47971064.html

Эксперты об энергокризисе: Молдова находится в ситуации гуманитарной катастрофы

Эксперты об энергокризисе: Молдова находится в ситуации гуманитарной катастрофы

Почему действующие в Молдове тарифы на энергоносители "не совместимы с жизнью" и как Молдова может справиться с новым витком энергетического кризиса?

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Молдова находится в ситуации гуманитарной катастрофы, нынешние тарифы на газ и тепло представляют собой невыносимую нагрузку для населения и производителей. Поэтому властям Молдовы необходимо вернуться к переговорам с "Газпромом" и руководством РФ для изменения условий контракта на поставки газа в Молдову в сложившихся чрезвычайных условиях. Такого мнения придерживаются экономисты, бывшие высокопоставленные чиновники молдавского правительства.Новый газовый кризисОчередной виток энергетического кризиса в Молдове начался после того, как в АО "Молдовагаз" сообщили, что закупочная цена на газ для Молдовы в январе 2022 года выросла на 200 долларов и составляет 646 долларов США за тысячу кубометров.При этом в компании добавили, что рассматривают возможность требования повысить тариф для потребителей уже с февраля месяца. Решение по тарифу в компании пообещали принять после 20 января. К этой дате "Молдовагаз" должен оплатить текущие поставки газа за предыдущие периоды и уплатить авансовый платеж за январь 2022 года "Газпрому".В компании уже сообщили, что испытывают серьезные трудности с накоплением необходимых средств для полной оплаты газа поставщику. Как объясняют в "Молдовагаз", это связано с отрицательными финансовыми отклонениями, вызванными повышением цен закупки на январь при сохранении ранее утвержденных тарифов."Молдовагаз" уже проинформировал потребителей, что "поставщик больше не допускает отрицательных финансовых отклонений, и, таким образом, существует риск прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в срок в соответствии с договорными условиями".Для преодоления кризисной ситуации "Молдовагаз" ведет переговоры с ключевыми банковскими учреждениями страны о получении краткосрочного коммерческого кредита с целью оплаты "Газпрому" части текущего потребления в январе.Власти в свою очередь призывают госучреждения к рациональному использованию газа и обещают рассмотреть возможность дать молдавскому поставщику отсрочку по уплате НДС в госбюджет.Минфину, в свою очередь, поручено совместно с Министерством труда и социальной защиты проанализировать ситуацию относительно роста тарифа на газ и его влияния на потребителей.Как рассказал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге во вторник, если цена в 647 долларов, за которую Молдова покупает газ у "Газпрома" в январе, сохранится и в следующем месяце, тариф для потребителей может вырасти до 14 леев 70 банов за кубометр.Есть ли жизнь после платежки?Пока власть изучает возможное влияние на экономику и население очередного роста тарифов, эксперты в области экономики бьют тревогу и называют "несовместимыми с жизнью" уже действующие тарифы на газ и тепло.Бывший вице-премьер и министр экономики Молдовы Александр Муравский считает, что представители власти демонстрируют полную некомпетентность."Ситуация критическая. Каждый день промедления приближает страну к финансовой и социальной катастрофе", — пишет он в своем Telegram-канале.Другой бывший правительственный чиновник, вице-министр экономики Юрий Мунтян в эфире радиостудии Sputnik Молдова назвал ответственного за энергетический сектор страны вице-премьера Андрея Спыну не иначе как "школьником, который не сделал домашнее задание"."Он показал абсолютную некомпетентность в разрешении проблем, с которыми сталкивается страна. Уже нынешние тарифы не совместимы с жизнью в стране. Самые показательные цифры, которые доказывают это, – квитанции на оплату за декабрь в размере 2500 леев, которые получила моя мама с пенсией в 2200 леев. Такие примеры можно продолжать", — рассказывает Мунтян.По его словам, расходы на энергоносители и теплоэнергию в Молдове несоизмеримо выше, чем в других странах Европы.Если говорить об экономических агентах, то ситуация еще более драматична, считает бывший вице-министр экономики."Энергетическая составляющая в себестоимости продукции и так была в 3-4 раза выше чем в ЕС. Сейчас она вырастет до 50% себестоимости продукции. Что не просто скажется на конкурентоспособности на внешних рынках, а убьет ту маленькую промышленность, которая у нас есть. Ситуация несовместима с жизнью", — утверждает эксперт.По словам Мунтяна, у властей нет никакого плана по управлению кризисной ситуацией, что доказал очередной брифинг вице-премьера Спыну."В этих условиях – выйти на пресс-конференцию и обвинить всех, рассказать, что им делать? Что нужно предпринять "Молдовагазу", НАРЭ, "Газпрому", что должны делать Premier Energy. Даже цены обязаны стабилизироваться, только правительство в лице Спыну не должно ничего делать. Он заявил, что не собирается ничего делать, для этого нет оснований. С партнерами из РФ правительство собирается общаться в рамках межправкомиссии, которая соберется в марте, уже после зимы. А как мы доживем до марта?", — задается вопросом Мунтян.Оба эксперта видят причину всех текущих энергетических проблем Молдовы в отсутствии постоянного нормального диалога с Российской Федерацией.По словам Александра Муравского, в отношениях с РФ накопилось много проблем социального и экономического характера, но проблема №1 — это проблема обеспечения страны важнейшим ресурсом — газом, и в первую очередь – вопрос его цены.По его словам, чем раньше начнется такой диалог, тем больше шансов на снижение давления на население ставшего уже невыносимым тарифного груза."Это истины, понятные любому ответственному государственному руководителю. Но что мы видим? Даже по вопросу аудита долгов, на котором так настаивали и настаивают молдавские правители практически ничего не сделано", — говорит бывший вице-премьер.За три месяца, отмечает Муравский, власть не сумела подготовить хотя бы спецификации для аудита."Неудивительно, что заседание межправительственной комиссии, которая должна была состояться еще в ноябре прошлого года переносится на март этого. О чем вести переговоры на комиссии российской стороне? И главное, – с кем?", — негодует бывший заместитель главы кабмина Молдовы.Мунтян также раскритиковал президента Майю Санду за отказ от прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным по вопросам цены на газ."Вчера мы узнали, что Майя Санду попросила помощи Ангелы Меркель, с тем чтобы та обсудила с Владимиром Путиным поставки газа в Молдову. Кем нужно быть, чтобы в качестве главы государства прибегать к помощи других глав государств, имея возможность разговаривать лично?", — задается вопросом экс-замминистра экономики.Мунтян также упрекнул Санду в том, что она не стала обсуждать цену на газ для Молдовы во время визита в Кишинев заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака.В нынешней ситуации, по словам политика, у молдавских властей остается простое и очевидное решение."Остается только просить партнеров из "Газпрома" о пересмотре контракта. Но для этого нужен контекст. И он тоже есть, Молдова находится в ситуации гуманитарной катастрофы, нужно только честно признать это", — считает Мунтян.Исходя из чрезвычайной ситуации, по словам политика, власти Молдовы просто обязаны возобновлять переговоры с "Газпромом" и руководством РФ.

https://ru.sputnik.md/20220111/ao-moldovagaz-podtverdilo-vozmozhnost-rosta-tarifa-na-gaz-47926735.html

https://ru.sputnik.md/20220112/moldovagaz-priznala-nalichie-riska-prekrascheniya-postavok-gaza-47962212.html

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https://ru.sputnik.md/20220110/premier-energy-povyshenie-tarif-elektroenergia-na-85-protsentov-47890570.html

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