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https://ru.sputnik.md/20220112/gavrilitsa-kandidat-vitse-premer-po-reintegratsii-47965111.html
Гаврилица: мы нашли кандидата на должность вице-премьера по реинтеграции
Гаврилица: мы нашли кандидата на должность вице-премьера по реинтеграции
Спустя более чем два месяца в правительстве определились с кандидатом на одну из самых важных должностей в кабмине.
2022-01-12T17:42+0200
2022-01-12T19:07+0200
в молдове
молдова
кандидат
реинтеграция
наталья гаврилица
политика
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КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Правительство нашло кандидатуру на должность вице-премьера по реинтеграции, и она одобрена, заявила на пресс-конференции в среду премьер-министр Наталья Гаврилица. Ранее председатель правительства заявляла, что вице-премьер будет назначен до конца 2021 года. О том, что Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы, стало известно 5 ноября. Сам политик тогда объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставках газа.В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.
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в молдове, молдова, кандидат, реинтеграция, наталья гаврилица

Гаврилица: мы нашли кандидата на должность вице-премьера по реинтеграции

17:42 12.01.2022 (обновлено: 19:07 12.01.2022)
© Photo : Guvernul Republicii MoldovaPremierul Natalia Gavriliţa
Premierul Natalia Gavriliţa - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Спустя более чем два месяца в правительстве определились с кандидатом на одну из самых важных должностей в кабмине.
КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Правительство нашло кандидатуру на должность вице-премьера по реинтеграции, и она одобрена, заявила на пресс-конференции в среду премьер-министр Наталья Гаврилица.

"Кандидатура одобрена, но человеку необходимо определенное время, чтобы решить личные вопросы до вступления в должность. Поэтому мы объявим кандидатуру на заседании правительства в следующую среду", – отметила Гаврилица.

Ранее председатель правительства заявляла, что вице-премьер будет назначен до конца 2021 года.
О том, что Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы, стало известно 5 ноября. Сам политик тогда объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.
На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставках газа.
В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.
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До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.
В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.
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