https://ru.sputnik.md/20220112/gavrilitsa-kandidat-vitse-premer-po-reintegratsii-47965111.html

Гаврилица: мы нашли кандидата на должность вице-премьера по реинтеграции

Гаврилица: мы нашли кандидата на должность вице-премьера по реинтеграции

Спустя более чем два месяца в правительстве определились с кандидатом на одну из самых важных должностей в кабмине.

2022-01-12T17:42+0200

2022-01-12T17:42+0200

2022-01-12T19:07+0200

в молдове

молдова

кандидат

реинтеграция

наталья гаврилица

политика

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КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Правительство нашло кандидатуру на должность вице-премьера по реинтеграции, и она одобрена, заявила на пресс-конференции в среду премьер-министр Наталья Гаврилица. Ранее председатель правительства заявляла, что вице-премьер будет назначен до конца 2021 года. О том, что Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы, стало известно 5 ноября. Сам политик тогда объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставках газа.В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.

https://ru.sputnik.md/20211210/kulminskiy-prichina-otstavka-47109119.html

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в молдове, молдова, кандидат, реинтеграция, наталья гаврилица