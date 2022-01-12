https://ru.sputnik.md/20220112/germania-mogut-zapret-telegram-47952097.html

В Германии могут запретить Telegram

В Германии могут запретить Telegram

В Германии могут запретить Telegram

2022-01-12T12:59+0200

2022-01-12T12:59+0200

2022-01-12T12:59+0200

запрет

германия

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КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Власти Германии допустили блокировку мессенджера Telegram в стране, передает РИА Новости. Это станет возможным в качестве крайней мере в случае, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства.Telegram в Германии в последние месяцы испытывает проблемы с местными властями, поскольку они требуют от руководства соцсети соблюдать меры национального законодательства, которое подразумевается в том числе удаление противоправного контента, назначение контактного лица. Министр юстиции Марко Бушман заявил, что соцсети уже выписаны штрафы, но власти не могут передать уведомления о необходимости их выплаты, так как у Telegram нет представителя в Германии. Кроме того, на фоне распространения в соцсети призывов к расправе с представителями властей Германии правительство ФРГ анонсировало более жесткую политику по отношению к соцсети."Выписывается много предписаний о нарушениях, но их исполнение частично буксует. Мы должны тут поднажать, чтобы взять феномен под контроль. Но для этого нам нужно европейское решение", - заявила Фезер в интервью газете Zeit, отвечая на замечание интервьюера, что в Telegram "каждый может говорить, что хочет, и оставаться безнаказанным".Фезер добавила, что у Германии "в одиночку нет шансов" урегулировать ситуацию вокруг соцсети.На уточняющий вопрос, будет ли отключение Telegram крайней мерой, если ничто не принесет плодов, министр заявила: "Мы являемся правовым государства, но мы не можем это исключить само по себе". "Отключение имело бы тяжелые последствия и было бы действительно крайней мерой. До этого должны провалиться все другие опции", - добавила министр.

https://ru.sputnik.md/20211216/telekanal-rt-de-na-nemetskom-nachinaet-veschanie-47271129.html

германия

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запрет, германия