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Глава ГИЧС Молдовы Михаил Харабаджиу покинул пост: кто его заменит
Глава ГИЧС Молдовы Михаил Харабаджиу покинул пост: кто его заменит
Бессменный на протяжении многих лет глава службы спасения покинул свой пост.
2022-01-12T15:32+0200
2022-01-12T16:29+0200
общество
в молдове
правительство
молдова
михаил харабаджиу
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Глава Инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД Молдовы Михаил Харабаджиу покинул свой пост. Заявление об уходе было принято на заседании кабинета министров. "Он служил ГИЧС на протяжении 15 лет и заслужил отдых; он подготовил себе смену", – заявила на заседании глава МВД Анна Ревенко. Вместо Харабаджиу ГИЧС возглавит Александру Опря. Чтобы занять эту должность, он покинул пост госсекретаря министерства. Опря вступит в новую должность с 13 января. "Александру Опря полковник службы спасения и у него есть опыт в менеджменте служб чрезвычайных ситуаций. Он окончил Пожарную академию в Бухаресте и факультет микроэлектроники и информационных технологий в Государственном техническом университете Молдовы", – уточнила Ревенко. Михаил Харабаджиу занимал различные должности в системе МВД начиная с 1985 года. Во главе ГИЧС он встал в 2007 году.
https://ru.sputnik.md/20210131/gichs-pokazal-tehniku-na-kotoroj-probivalis-k-zastryavshim-v-sugrobah-mashinam-33444179.html
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в молдове, правительство, молдова, михаил харабаджиу

Глава ГИЧС Молдовы Михаил Харабаджиу покинул пост: кто его заменит

15:32 12.01.2022 (обновлено: 16:29 12.01.2022)
© Photo : Guvernul Republicii MoldovaMihail Garabagiu
Mihail Garabagiu - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Юлия Липовая
Все материалы
Бессменный на протяжении многих лет глава службы спасателей и пожарных ушел в отставку.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Глава Инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД Молдовы Михаил Харабаджиу покинул свой пост. Заявление об уходе было принято на заседании кабинета министров.
"Он служил ГИЧС на протяжении 15 лет и заслужил отдых; он подготовил себе смену", – заявила на заседании глава МВД Анна Ревенко.
Вместо Харабаджиу ГИЧС возглавит Александру Опря. Чтобы занять эту должность, он покинул пост госсекретаря министерства.
Опря вступит в новую должность с 13 января.
"Александру Опря полковник службы спасения и у него есть опыт в менеджменте служб чрезвычайных ситуаций. Он окончил Пожарную академию в Бухаресте и факультет микроэлектроники и информационных технологий в Государственном техническом университете Молдовы", – уточнила Ревенко.
Михаил Харабаджиу занимал различные должности в системе МВД начиная с 1985 года. Во главе ГИЧС он встал в 2007 году.
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