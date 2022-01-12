https://ru.sputnik.md/20220112/glava-gichs-moldovy-pokinul-svoyu-dolzhnost-47958563.html

Глава ГИЧС Молдовы Михаил Харабаджиу покинул пост: кто его заменит

Глава ГИЧС Молдовы Михаил Харабаджиу покинул пост: кто его заменит

Бессменный на протяжении многих лет глава службы спасения покинул свой пост.

2022-01-12T15:32+0200

2022-01-12T15:32+0200

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общество

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молдова

михаил харабаджиу

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Глава Инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД Молдовы Михаил Харабаджиу покинул свой пост. Заявление об уходе было принято на заседании кабинета министров. "Он служил ГИЧС на протяжении 15 лет и заслужил отдых; он подготовил себе смену", – заявила на заседании глава МВД Анна Ревенко. Вместо Харабаджиу ГИЧС возглавит Александру Опря. Чтобы занять эту должность, он покинул пост госсекретаря министерства. Опря вступит в новую должность с 13 января. "Александру Опря полковник службы спасения и у него есть опыт в менеджменте служб чрезвычайных ситуаций. Он окончил Пожарную академию в Бухаресте и факультет микроэлектроники и информационных технологий в Государственном техническом университете Молдовы", – уточнила Ревенко. Михаил Харабаджиу занимал различные должности в системе МВД начиная с 1985 года. Во главе ГИЧС он встал в 2007 году.

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в молдове, правительство, молдова, михаил харабаджиу