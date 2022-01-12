https://ru.sputnik.md/20220112/inflyatsiya-moldova-dekabr-47936197.html

В 2021 году инфляция в Молдове составила почти 14%, что подорожало больше всего

В 2021 году инфляция в Молдове составила почти 14%, что подорожало больше всего

Уровень инфляции в Молдове по итогам 2021 года составил 13,94%, сообщили в Национальном бюро статистики

2022-01-12T07:30+0200

2022-01-12T07:30+0200

2022-01-12T07:30+0200

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Уровень инфляции в Молдове по итогам 2021 года составил 13,94%, сообщили в Национальном бюро статистики. По данным ведомства, больше всего в минувшем году подорожало продовольствие – на 17,5%. Цены на непродовольственные товары выросли на 12%, на услуги — на 11,5%. Средние потребительские цены в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем выросли на 1,6%. Рост средних потребительских цен в последнем месяце прошлого года был обусловлен прежде всего ростом цен на продукты питания на 2,2%, на непродовольственные товары – на 1,07% и на услуги, оказываемые населению – на 1,72%.В декабре по сравнению с ноябрем 2021 года выросли цены, в частности, на следующие продукты питания: виноград свежий (10,1%), говядина (4,9%), хлеб из пшеничной муки (4,5 %), яйца куриные (4,3%), картофель (2,6%), овощи (2,5%), молоко и молочные продукты (2,5%), сахар (2,4%) и другое.При этом в отчетном периоде снижение цен зарегистрировано на цитрусовые (6,6%), огурцы (5,4%), томаты(4,1%), экзотические фрукты (2,7%). Среди непродовольственных товаров в декабре сильнее всего подорожали по сравнению с прошлым месяцем: уголь (7,2%), растения и цветы (6,7%), дрова (5,3%), а также менее чем на 3% подорожали мебель и бытовая техника, материалы для содержания и ремонта жилища, обувь, одежда и крупная бытовая техника.

https://ru.sputnik.md/20220106/chto-budet-s-tsenami-i-zarplatami-v-2022-godu-prognoz-eksperta-47807667.html

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в молдове, инфляция, цены, молдова, продукты