https://ru.sputnik.md/20220112/izmeneniya-ansa-kto-stanet-novym-zamestitelem-direktora-47963111.html

Изменения в ANSA: кто станет новым заместителем директора

Изменения в ANSA: кто станет новым заместителем директора

В одном из важнейших агентств страны закрывают вакантные должности.

2022-01-12T18:01+0200

2022-01-12T18:01+0200

2022-01-12T19:10+0200

общество

в молдове

молдова

национальное агентство по безопасности пищевой продукции

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Афанасий Тарлев назначен заместителем генерального директора Агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA). Соответствующее решение было принято в среду на заседании правительства Молдовы.Как рассказали в правительстве, Тарлев окончил лиценциат и мастерат сельскохозяйственных наук, а также окончил юридический факультет. Продолжает обучение в Государственном аграрном университете и имеет опыт работы в ANSA.Начиная с 2018 года Тарлев возглавлял управление аудита в агентстве. Напомним, что бывший директор агентства Владислав Котич покинул свой пост 10 сентября 2021 года. Затем эту должность занял Раду Мустяцэ.

https://ru.sputnik.md/20220112/glava-gichs-moldovy-pokinul-svoyu-dolzhnost-47958563.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, национальное агентство по безопасности пищевой продукции