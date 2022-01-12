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Изменения в ANSA: кто станет новым заместителем директора
Изменения в ANSA: кто станет новым заместителем директора
В одном из важнейших агентств страны закрывают вакантные должности.
2022-01-12T18:01+0200
2022-01-12T19:10+0200
общество
в молдове
молдова
национальное агентство по безопасности пищевой продукции
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Афанасий Тарлев назначен заместителем генерального директора Агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA). Соответствующее решение было принято в среду на заседании правительства Молдовы.Как рассказали в правительстве, Тарлев окончил лиценциат и мастерат сельскохозяйственных наук, а также окончил юридический факультет. Продолжает обучение в Государственном аграрном университете и имеет опыт работы в ANSA.Начиная с 2018 года Тарлев возглавлял управление аудита в агентстве. Напомним, что бывший директор агентства Владислав Котич покинул свой пост 10 сентября 2021 года. Затем эту должность занял Раду Мустяцэ.
https://ru.sputnik.md/20220112/glava-gichs-moldovy-pokinul-svoyu-dolzhnost-47958563.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, национальное агентство по безопасности пищевой продукции

Изменения в ANSA: кто станет новым заместителем директора

18:01 12.01.2022 (обновлено: 19:10 12.01.2022)
© Photo : Guvernul Republicii Moldova Заседание правительства Молдовы 19.08.2021
Заседание правительства Молдовы 19.08.2021 - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В одном из важнейших агентств страны закрывают вакантные должности.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Афанасий Тарлев назначен заместителем генерального директора Агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA). Соответствующее решение было принято в среду на заседании правительства Молдовы.
Как рассказали в правительстве, Тарлев окончил лиценциат и мастерат сельскохозяйственных наук, а также окончил юридический факультет. Продолжает обучение в Государственном аграрном университете и имеет опыт работы в ANSA.
Начиная с 2018 года Тарлев возглавлял управление аудита в агентстве.
Напомним, что бывший директор агентства Владислав Котич покинул свой пост 10 сентября 2021 года. Затем эту должность занял Раду Мустяцэ.
Mihail Garabagiu - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
Общество
Глава ГИЧС Молдовы Михаил Харабаджиу покинул пост: кто его заменит
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