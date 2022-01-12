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Изменения в Кодексе о правонарушениях приняли в правительстве Молдовы
Изменения в Кодексе о правонарушениях приняли в правительстве Молдовы
Законопроект будет направлен в парламент на рассмотрение.
2022-01-12T19:33+0200
2022-01-12T19:33+0200
общество
в молдове
молдова
кодекс о правонарушениях
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Кодекс о правонарушениях Молдовы будет изменен и дополнен новыми положениями, которые призваны противодействовать нарушениям общественного порядка и безопасности, загрязнению окружающей среды, нарушению конституционных прав граждан или здоровья населения. Соответствующий законопроект одобрил в среду кабинет министров. Среди наиболее важных изменений — предложение о продлении сроков, в течение которых в жилых домах не допускаются ремонтные работы, сопровождающиеся шумом. Если до сих пор ремонтные работы были запрещены с 18.00 до 8.00, то, согласно новым положениям, они будут запрещены и в течение воскресенья. Еще одна предлагаемая поправка к Кодексу о правонарушениях касается включения наказания за попрошайничество, сопровождающееся имитацией ограничения возможностей. То есть лицо, которое будет симулировать физическую или умственную неполноценность, взывать к милосердию общества, просить о материальной помощи, будет наказываться штрафом в размере от 6 до 30 условных единиц (от 300 до 1500 леев) или бесплатными общественно-полезными работами на 20-60 часов.Предлагается дополнить Кодекс о правонарушениях положением, предоставляющим прокурору возможность проверки законности действий констатирующего агента из подразделений МВД, Национального центра по борьбе с коррупцией или Таможенной службы при регистрации обращений о совершении правонарушений. После проведенной проверки в зависимости от обстоятельств он сможет начать процесс о правонарушении или оспорить решение констатирующего агента в суде.А с учетом растущего числа процессов о правонарушениях, находящихся на рассмотрении в судах, и нынешнего ограниченного периода рассмотрения предлагается увеличить максимальный срок рассмотрения с 30 дней до 2 месяцев с момента поступления дела в суд.Предлагается скорректировать положения Кодекса о правонарушениях в части, касающейся возможности уплаты половины установленного штрафа, если лицо уплатит его в течение трех дней со дня доведения до его сведения решения о применении наказания за правонарушение.Исходя из того, что в последние годы усилились процессы деградации плодородной почвы, в том числе из-за человеческого фактора, предлагается дополнить Кодекс о правонарушениях новыми наказаниями. Так, за неразрешенное хранение на землях с плодородной почвой строительных материалов или отходов добывающей промышленности физические лица будут оштрафованы на сумму от 4000 до 7500 леев, а юридические лица – на сумму от 5000 до 15 000 леев.В то же время законопроект предлагает ужесточить наказания за нарушение правил организации и ведения бухгалтерского учета, составления и представления финансовых отчетов. За определенные нарушения правовых норм штрафы достигают 100 условных единиц (5000 леев).Законопроект будет направлен в парламент на рассмотрение и утверждение.
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в молдове, молдова, кодекс о правонарушениях

Изменения в Кодексе о правонарушениях приняли в правительстве Молдовы

19:33 12.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausPoliția
Poliția - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
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Законопроект об изменениях в Кодексе о правонарушениях будет направлен в парламент на рассмотрение.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Кодекс о правонарушениях Молдовы будет изменен и дополнен новыми положениями, которые призваны противодействовать нарушениям общественного порядка и безопасности, загрязнению окружающей среды, нарушению конституционных прав граждан или здоровья населения. Соответствующий законопроект одобрил в среду кабинет министров.
Среди наиболее важных изменений — предложение о продлении сроков, в течение которых в жилых домах не допускаются ремонтные работы, сопровождающиеся шумом. Если до сих пор ремонтные работы были запрещены с 18.00 до 8.00, то, согласно новым положениям, они будут запрещены и в течение воскресенья.

"Цель положений — повысить ответственность людей за соблюдение общественного спокойствия, соблюдение права на частную жизнь, воспитание духа взаимного уважения между соседями в многоквартирных домах", – подчеркнул на заседании правительства министр юстиции Серджиу Литвиненко.

Еще одна предлагаемая поправка к Кодексу о правонарушениях касается включения наказания за попрошайничество, сопровождающееся имитацией ограничения возможностей. То есть лицо, которое будет симулировать физическую или умственную неполноценность, взывать к милосердию общества, просить о материальной помощи, будет наказываться штрафом в размере от 6 до 30 условных единиц (от 300 до 1500 леев) или бесплатными общественно-полезными работами на 20-60 часов.
Предлагается дополнить Кодекс о правонарушениях положением, предоставляющим прокурору возможность проверки законности действий констатирующего агента из подразделений МВД, Национального центра по борьбе с коррупцией или Таможенной службы при регистрации обращений о совершении правонарушений. После проведенной проверки в зависимости от обстоятельств он сможет начать процесс о правонарушении или оспорить решение констатирующего агента в суде.
А с учетом растущего числа процессов о правонарушениях, находящихся на рассмотрении в судах, и нынешнего ограниченного периода рассмотрения предлагается увеличить максимальный срок рассмотрения с 30 дней до 2 месяцев с момента поступления дела в суд.
Предлагается скорректировать положения Кодекса о правонарушениях в части, касающейся возможности уплаты половины установленного штрафа, если лицо уплатит его в течение трех дней со дня доведения до его сведения решения о применении наказания за правонарушение.
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Исходя из того, что в последние годы усилились процессы деградации плодородной почвы, в том числе из-за человеческого фактора, предлагается дополнить Кодекс о правонарушениях новыми наказаниями.
Так, за неразрешенное хранение на землях с плодородной почвой строительных материалов или отходов добывающей промышленности физические лица будут оштрафованы на сумму от 4000 до 7500 леев, а юридические лица – на сумму от 5000 до 15 000 леев.
В то же время законопроект предлагает ужесточить наказания за нарушение правил организации и ведения бухгалтерского учета, составления и представления финансовых отчетов. За определенные нарушения правовых норм штрафы достигают 100 условных единиц (5000 леев).
Законопроект будет направлен в парламент на рассмотрение и утверждение.
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