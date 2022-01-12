https://ru.sputnik.md/20220112/izmeneniya-kodeks-pravonarusheniya-47966480.html

Изменения в Кодексе о правонарушениях приняли в правительстве Молдовы

Изменения в Кодексе о правонарушениях приняли в правительстве Молдовы

Законопроект будет направлен в парламент на рассмотрение.

2022-01-12T19:33+0200

2022-01-12T19:33+0200

2022-01-12T19:33+0200

общество

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молдова

кодекс о правонарушениях

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Кодекс о правонарушениях Молдовы будет изменен и дополнен новыми положениями, которые призваны противодействовать нарушениям общественного порядка и безопасности, загрязнению окружающей среды, нарушению конституционных прав граждан или здоровья населения. Соответствующий законопроект одобрил в среду кабинет министров. Среди наиболее важных изменений — предложение о продлении сроков, в течение которых в жилых домах не допускаются ремонтные работы, сопровождающиеся шумом. Если до сих пор ремонтные работы были запрещены с 18.00 до 8.00, то, согласно новым положениям, они будут запрещены и в течение воскресенья. Еще одна предлагаемая поправка к Кодексу о правонарушениях касается включения наказания за попрошайничество, сопровождающееся имитацией ограничения возможностей. То есть лицо, которое будет симулировать физическую или умственную неполноценность, взывать к милосердию общества, просить о материальной помощи, будет наказываться штрафом в размере от 6 до 30 условных единиц (от 300 до 1500 леев) или бесплатными общественно-полезными работами на 20-60 часов.Предлагается дополнить Кодекс о правонарушениях положением, предоставляющим прокурору возможность проверки законности действий констатирующего агента из подразделений МВД, Национального центра по борьбе с коррупцией или Таможенной службы при регистрации обращений о совершении правонарушений. После проведенной проверки в зависимости от обстоятельств он сможет начать процесс о правонарушении или оспорить решение констатирующего агента в суде.А с учетом растущего числа процессов о правонарушениях, находящихся на рассмотрении в судах, и нынешнего ограниченного периода рассмотрения предлагается увеличить максимальный срок рассмотрения с 30 дней до 2 месяцев с момента поступления дела в суд.Предлагается скорректировать положения Кодекса о правонарушениях в части, касающейся возможности уплаты половины установленного штрафа, если лицо уплатит его в течение трех дней со дня доведения до его сведения решения о применении наказания за правонарушение.Исходя из того, что в последние годы усилились процессы деградации плодородной почвы, в том числе из-за человеческого фактора, предлагается дополнить Кодекс о правонарушениях новыми наказаниями. Так, за неразрешенное хранение на землях с плодородной почвой строительных материалов или отходов добывающей промышленности физические лица будут оштрафованы на сумму от 4000 до 7500 леев, а юридические лица – на сумму от 5000 до 15 000 леев.В то же время законопроект предлагает ужесточить наказания за нарушение правил организации и ведения бухгалтерского учета, составления и представления финансовых отчетов. За определенные нарушения правовых норм штрафы достигают 100 условных единиц (5000 леев).Законопроект будет направлен в парламент на рассмотрение и утверждение.

https://ru.sputnik.md/20210923/kodeks-zheleznodorozhnogo-transporta-44982945.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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