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В Канаде предложили брать взнос с непривитых от коронавируса
В Канаде предложили брать взнос с непривитых от коронавируса
Для тех канадцев, кто по немедицинским причинам отказывается прививаться от коронавируса, в одной из провинций страны хотят ввести денежный сбор.
2022-01-12T21:35+0200
2022-01-12T21:35+0200
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Взносы для всех взрослых, которые отказываются от вакцинации против COVID-19 по немедицинским причинам, предложил установить премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего, передает РИА Новости.По его словам, хотя процент непривитых взрослых невелик, именно они в основном госпитализируются с коронавирусом."Несмотря на то, что непривитые взрослые составляют 10% населения, на них приходится половина госпитализаций в связи с COVID в отделения интенсивной терапии. Это огромная нагрузка на нашу систему здравоохранения. Поэтому мы изучаем вопрос об установлении взносов на здравоохранение, которые будут выплачивать все взрослые, отказывающиеся от вакцинации по немедицинским причинам", – написал Лего на своей странице в Facebook.Предполагается, что сумма будет "значительной", хотя, по словам Лего, окончательный размер взноса пока не определен. Власти канадской провинции Квебек с 31 декабря 2021 года ввели комендантский час из-за увеличения числа заражений COVID-19.По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии и до настоящего времени в Канаде зафиксировано 2 627 864 случая заражения коронавирусом. От вызванных ковидом осложнений скончались 31 017 человек. Полностью вакцинировано от COVID-19 29 546 468 канадцев, это порядка 78.60% от общей численности населения страны.
https://ru.sputnik.md/20211103/pandemiya-neprivitykh-v-germanii-chetvertaya-volna-koronavirusa-46134464.html
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в мире, канада, вакцинация

В Канаде предложили брать взнос с непривитых от коронавируса

21:35 12.01.2022
© AFP 2021 / GEOFF ROBINSЗдание парламента Канады
Здание парламента Канады - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / GEOFF ROBINS
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Для тех канадцев, кто по немедицинским причинам отказывается прививаться от коронавируса, в одной из провинций страны хотят ввести денежный сбор.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Взносы для всех взрослых, которые отказываются от вакцинации против COVID-19 по немедицинским причинам, предложил установить премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего, передает РИА Новости.
По его словам, хотя процент непривитых взрослых невелик, именно они в основном госпитализируются с коронавирусом.
"Несмотря на то, что непривитые взрослые составляют 10% населения, на них приходится половина госпитализаций в связи с COVID в отделения интенсивной терапии. Это огромная нагрузка на нашу систему здравоохранения. Поэтому мы изучаем вопрос об установлении взносов на здравоохранение, которые будут выплачивать все взрослые, отказывающиеся от вакцинации по немедицинским причинам", – написал Лего на своей странице в Facebook.
Предполагается, что сумма будет "значительной", хотя, по словам Лего, окончательный размер взноса пока не определен.

Власти канадской провинции Квебек с 31 декабря 2021 года ввели комендантский час из-за увеличения числа заражений COVID-19.
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По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии и до настоящего времени в Канаде зафиксировано 2 627 864 случая заражения коронавирусом. От вызванных ковидом осложнений скончались 31 017 человек. Полностью вакцинировано от COVID-19 29 546 468 канадцев, это порядка 78.60% от общей численности населения страны.
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