https://ru.sputnik.md/20220112/karantin-koronavirus-shveytsaria-47961649.html

Карантин по коронавирусу в Швейцарии сократят вдвое

Карантин по коронавирусу в Швейцарии сократят вдвое

Правительство Швейцарии приняло решение сократить продолжительность карантина, а также освободить от него ряд категорий граждан.

2022-01-12T23:03+0200

2022-01-12T23:03+0200

2022-01-12T23:03+0200

коронавирус

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карантин

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Федеральный совет (правительство) Швейцарии приняло решение сократить с десяти до пяти дней продолжительность изоляции и карантина по коронавирусу, передает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства.До пяти дней сокращается карантин и для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. Меру должны будут соблюдать лица, которые живут или имели регулярные контакты с человеком, получившим положительный результат теста на COVID. От карантина освобождаются переболевшие коронавирусом или сделавшие вторую прививку от COVID-19 не менее четырех месяцев назад.Правительство сообщило, что начнет консультации с кантонами о сокращении срока действия COVID-сертификатов с 365 до 270 дней, как это было ранее сделано в ЕС.Введенные в конце декабря прошлого года ограничительные меры продлеваются до 31 марта 2022 года. Они, в частности, предусматривают требование о COVID-сертификатах, которые выдаются привитым, переболевшим или получившим отрицательный тест на коронавирус, для посещения всех мероприятий в помещениях. Сертификат требуется и для посещения частных встреч численностью более 11 человек и мероприятий на открытом воздухе численностью свыше 300 человек.По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швейцарии полный курс вакцинации от коронавируса прошли 5 862 764 человека, или 68,37% от численности населения.

https://ru.sputnik.md/20220110/india-buster-vaktsinatsiya-47883545.html

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в мире, швейцария, карантин