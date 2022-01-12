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Карантин по коронавирусу в Швейцарии сократят вдвое
Карантин по коронавирусу в Швейцарии сократят вдвое
Правительство Швейцарии приняло решение сократить продолжительность карантина, а также освободить от него ряд категорий граждан.
2022-01-12T23:03+0200
2022-01-12T23:03+0200
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в мире
швейцария
карантин
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Федеральный совет (правительство) Швейцарии приняло решение сократить с десяти до пяти дней продолжительность изоляции и карантина по коронавирусу, передает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства.До пяти дней сокращается карантин и для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. Меру должны будут соблюдать лица, которые живут или имели регулярные контакты с человеком, получившим положительный результат теста на COVID. От карантина освобождаются переболевшие коронавирусом или сделавшие вторую прививку от COVID-19 не менее четырех месяцев назад.Правительство сообщило, что начнет консультации с кантонами о сокращении срока действия COVID-сертификатов с 365 до 270 дней, как это было ранее сделано в ЕС.Введенные в конце декабря прошлого года ограничительные меры продлеваются до 31 марта 2022 года. Они, в частности, предусматривают требование о COVID-сертификатах, которые выдаются привитым, переболевшим или получившим отрицательный тест на коронавирус, для посещения всех мероприятий в помещениях. Сертификат требуется и для посещения частных встреч численностью более 11 человек и мероприятий на открытом воздухе численностью свыше 300 человек.По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швейцарии полный курс вакцинации от коронавируса прошли 5 862 764 человека, или 68,37% от численности населения.
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в мире, швейцария, карантин

Карантин по коронавирусу в Швейцарии сократят вдвое

23:03 12.01.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц Женевы
Люди на одной из улиц Женевы - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Правительство Швейцарии приняло решение сократить продолжительность карантина, а также освободить от него ряд категорий граждан.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Федеральный совет (правительство) Швейцарии приняло решение сократить с десяти до пяти дней продолжительность изоляции и карантина по коронавирусу, передает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства.

"Федеральный совет на своем сегодняшнем заседании также принял решение сократить продолжительность изоляции с десяти до пяти дней, начиная с завтрашнего четверга, 13 января 2022 года. Для выхода из изоляции у человека должны отсутствовать симптомы в течение 48 часов", – говорится в заявлении, опубликованном 12 января.

До пяти дней сокращается карантин и для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. Меру должны будут соблюдать лица, которые живут или имели регулярные контакты с человеком, получившим положительный результат теста на COVID. От карантина освобождаются переболевшие коронавирусом или сделавшие вторую прививку от COVID-19 не менее четырех месяцев назад.
Правительство сообщило, что начнет консультации с кантонами о сокращении срока действия COVID-сертификатов с 365 до 270 дней, как это было ранее сделано в ЕС.

Введенные в конце декабря прошлого года ограничительные меры продлеваются до 31 марта 2022 года. Они, в частности, предусматривают требование о COVID-сертификатах, которые выдаются привитым, переболевшим или получившим отрицательный тест на коронавирус, для посещения всех мероприятий в помещениях. Сертификат требуется и для посещения частных встреч численностью более 11 человек и мероприятий на открытом воздухе численностью свыше 300 человек.
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По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швейцарии полный курс вакцинации от коронавируса прошли 5 862 764 человека, или 68,37% от численности населения.
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