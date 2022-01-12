https://ru.sputnik.md/20220112/kedmi-rossiya-trebuet-chtoby-iz-rumynii-ushli-amerikanskie-voennye-bazy-47952409.html

Кедми: Россия требует, чтобы из Румынии ушли американские военные базы

Кедми: Россия требует, чтобы из Румынии ушли американские военные базы

Бывший руководитель​ одной из израильских спецслужб Яков Кедми поделился своим мнением о событиях​ происходящих в Молдове и в мире.

2022-01-12T15:02+0200

2022-01-12T15:02+0200

2022-01-12T15:02+0200

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Экс-руководитель​ одной из израильских спецслужб Яков Кедми в эфире радиостудии Sputnik Молдова сделал прогноз о том, в каких странах после Казахстана может вспыхнуть очаг нестабильности.​ Собеседник рассказал, почему премьер-министра Армении Никола Пашиняна больше нельзя считать прозападным политиком. Кедми высказался о том, когда Молдова вступит в НАТО, что тормозит развитие страны и почему ее будущее зависит от итогов переговоров между Россией и США. А также рассказал, куда делись евреи из Молдовы и какие посты в Израиле заняли те, кто уехал.

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