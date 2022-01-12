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Кедми: Россия требует, чтобы из Румынии ушли американские военные базы
Кедми: Россия требует, чтобы из Румынии ушли американские военные базы
Бывший руководитель​ одной из израильских спецслужб Яков Кедми поделился своим мнением о событиях​ происходящих в Молдове и в мире.
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Экс-руководитель​ одной из израильских спецслужб Яков Кедми в эфире радиостудии Sputnik Молдова сделал прогноз о том, в каких странах после Казахстана может вспыхнуть очаг нестабильности.​ Собеседник рассказал, почему премьер-министра Армении Никола Пашиняна больше нельзя считать прозападным политиком. Кедми высказался о том, когда Молдова вступит в НАТО, что тормозит развитие страны и почему ее будущее зависит от итогов переговоров между Россией и США. А также рассказал, куда делись евреи из Молдовы и какие посты в Израиле заняли те, кто уехал.
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россия, румыния, молдова, видео

Кедми: Россия требует, чтобы из Румынии ушли американские военные базы

15:02 12.01.2022
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Бывший руководитель​ одной из израильских спецслужб Яков Кедми поделился своим мнением о событиях,​ происходящих в Молдове и в мире.
Экс-руководитель​ одной из израильских спецслужб Яков Кедми в эфире радиостудии Sputnik Молдова сделал прогноз о том, в каких странах после Казахстана может вспыхнуть очаг нестабильности.​ Собеседник рассказал, почему премьер-министра Армении Никола Пашиняна больше нельзя считать прозападным политиком.
Кедми высказался о том, когда Молдова вступит в НАТО, что тормозит развитие страны и почему ее будущее зависит от итогов переговоров между Россией и США. А также рассказал, куда делись евреи из Молдовы и какие посты в Израиле заняли те, кто уехал.
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