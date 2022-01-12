https://ru.sputnik.md/20220112/kishinev-zamenyat-300-elektricheskikh-stolbov-47945002.html

В Кишиневе заменят 300 электрических столбов на мостах

В Кишиневе заменят 300 электрических столбов на мостах

После падения двух столбов на виадуке, в примэрии приняли Кишинева решение заменить три сотни таких опор.

2022-01-12T09:48+0200

2022-01-12T09:48+0200

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. В этом году в Кишиневе на мостах будут заменены 300 столбов, поддерживающих контактные сети Управления электротранспорта (RTEC). Об этом сообщили в примэрии Кишинева. По данным ведомства, также будет осуществляться техническое обслуживание других устройств на территории муниципия, в том числе системы освещения. Ранее глава управления общественного транспорта и путей сообщения Виталий Михалаке сообщил, что опоры контактной сети RTEC на виадуке были установлены в 80-х годах прошлого века. По его словам, причиной обрушения двух единиц стала эрозия металла, вызванная агрессивными веществами, используемыми для содержания дорог, особенно в зимний период.Напомним, в воскресенье, 9 января, на виадуке упали две опоры контактных сетей троллейбусов.

https://ru.sputnik.md/20220110/rukhnuli-stolb-viaduk-otvet-meria-kishinev-47885514.html

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