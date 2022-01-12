https://ru.sputnik.md/20220112/komissiya-chrezvychaynym-situatsiyam-mery-po-borbe-gazovym-krizisom-47953740.html

Газовый кризис в Молдове: спецкомиссия приняла ряд мер

Газовый кризис в Молдове: спецкомиссия приняла ряд мер

Специалисты в области энергетики обсудили текущую ситуацию с газовым кризисом и сообщили о ближайших шагах властей для его разрешения.

2022-01-12T13:30+0200

2022-01-12T13:30+0200

2022-01-12T13:30+0200

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КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в сфере энергетики собралась на заседание и приняла ряд мер по решению кризиса поставок природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. По данным правительства, комиссия собралась 11 января вечером.В ходе встречи был заслушан отчет АО "Молдовагаз" о ходе оплаты счетов за закупленный у поставщика газ в связи с повышением закупочной цены за январь. Также был заслушан отчет Министерства инфраструктуры и регионального развития о ситуации на международных рынках торговли природным газом и последствиях для Молдова. "Молдовагаз" проинформировала членов комиссии, что, несмотря на то, что договорные условия оплаты остались неизменными, "поставщик больше не допускает отрицательных финансовых отклонений, и, таким образом, существует риск прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в срок в соответствии с договорными условиями". Так, комиссия приняла ряд мер для предотвращения приостановки поставок газа, возможность выделения "Молдовагазу" кредита для оплаты услуг поставщику, а также на заседании рассмотрели меры компенсации счетов за газ, если тариф на голубое топливо будет повышен. Приняты следующие решения:

https://ru.sputnik.md/20220111/kakova-summa-avansa-moldovagaz-postavschiku-kredit-47925133.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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