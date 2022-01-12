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Газовый кризис в Молдове: спецкомиссия приняла ряд мер
© Sputnik / Mihai CarausГазовая плита
© Sputnik / Mihai Caraus
Специалисты в области энергетики обсудили текущую ситуацию с газовым кризисом и сообщили о ближайших шагах властей для его разрешения.
КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в сфере энергетики собралась на заседание и приняла ряд мер по решению кризиса поставок природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
По данным правительства, комиссия собралась 11 января вечером.
В ходе встречи был заслушан отчет АО "Молдовагаз" о ходе оплаты счетов за закупленный у поставщика газ в связи с повышением закупочной цены за январь. Также был заслушан отчет Министерства инфраструктуры и регионального развития о ситуации на международных рынках торговли природным газом и последствиях для Молдова.
"На основании представленных отчетов были обнаружены трудности с накоплением необходимых средств для полной оплаты АО "Молдовагаз" поставщику. Это связано с отрицательными финансовыми отклонениями, вызванными повышением цен закупки на январь при сохранении ранее утвержденных тарифов", - заявили в правительстве.
"Молдовагаз" проинформировала членов комиссии, что, несмотря на то, что договорные условия оплаты остались неизменными, "поставщик больше не допускает отрицательных финансовых отклонений, и, таким образом, существует риск прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в срок в соответствии с договорными условиями".
Так, комиссия приняла ряд мер для предотвращения приостановки поставок газа, возможность выделения "Молдовагазу" кредита для оплаты услуг поставщику, а также на заседании рассмотрели меры компенсации счетов за газ, если тариф на голубое топливо будет повышен.
Приняты следующие решения:
1.Общественные учреждения примут меры по рациональному использованию газа и электроэнергии на основе рекомендаций Министерства инфраструктуры и регионального развития;
2."Молдовагаз" инициирует дискуссии в Наблюдательном совете по поводу возможности продления срока оплаты счетов до конца января 2022 года;
3."Молдовагаз" продолжит переговоры с коммерческими банками, чтобы получить кредит, и проинформирует комиссию об ответе банков;
4.Минфин проанализирует легальные возможности относительно отсрочки уплаты НДС со стороны "Молдовагаза" на короткий период, тем самым предоставив компании необходимую ликвидность для текущих платежей;
5.Минфин совместно с Министерством труда и социальной защиты проанализируют ситуацию относительно роста тарифа на газ и его влияния на потребителей, а также оценит фонд, выделенный для компенсаций и предложит меры по улучшению компенсаций;
6.Министерство инфраструктуры и регионального развития продолжит отслеживать ситуацию и будет регулярно информировать членов комиссии;
7.спецкомиссия будет и дальше собираться на заседания для оценки ситуации на рынке природного газа и будет принимать необходимые решения во избежание рисков для потребителей.