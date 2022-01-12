Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220112/komissiya-chrezvychaynym-situatsiyam-mery-po-borbe-gazovym-krizisom-47953740.html
Газовый кризис в Молдове: спецкомиссия приняла ряд мер
Газовый кризис в Молдове: спецкомиссия приняла ряд мер
Специалисты в области энергетики обсудили текущую ситуацию с газовым кризисом и сообщили о ближайших шагах властей для его разрешения.
2022-01-12T13:30+0200
2022-01-12T13:30+0200
общество
в молдове
молдова
энергетика
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44838510_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5673ef8d8d8a4c4d26dbd79f23732fa5.jpg
КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в сфере энергетики собралась на заседание и приняла ряд мер по решению кризиса поставок природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. По данным правительства, комиссия собралась 11 января вечером.В ходе встречи был заслушан отчет АО "Молдовагаз" о ходе оплаты счетов за закупленный у поставщика газ в связи с повышением закупочной цены за январь. Также был заслушан отчет Министерства инфраструктуры и регионального развития о ситуации на международных рынках торговли природным газом и последствиях для Молдова. "Молдовагаз" проинформировала членов комиссии, что, несмотря на то, что договорные условия оплаты остались неизменными, "поставщик больше не допускает отрицательных финансовых отклонений, и, таким образом, существует риск прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в срок в соответствии с договорными условиями". Так, комиссия приняла ряд мер для предотвращения приостановки поставок газа, возможность выделения "Молдовагазу" кредита для оплаты услуг поставщику, а также на заседании рассмотрели меры компенсации счетов за газ, если тариф на голубое топливо будет повышен. Приняты следующие решения:
https://ru.sputnik.md/20220111/kakova-summa-avansa-moldovagaz-postavschiku-kredit-47925133.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44838510_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b67fe33e35af8f052908055a9a47cebd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, энергетика, газ

Газовый кризис в Молдове: спецкомиссия приняла ряд мер

13:30 12.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Специалисты в области энергетики обсудили текущую ситуацию с газовым кризисом и сообщили о ближайших шагах властей для его разрешения.
КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в сфере энергетики собралась на заседание и приняла ряд мер по решению кризиса поставок природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
По данным правительства, комиссия собралась 11 января вечером.
В ходе встречи был заслушан отчет АО "Молдовагаз" о ходе оплаты счетов за закупленный у поставщика газ в связи с повышением закупочной цены за январь. Также был заслушан отчет Министерства инфраструктуры и регионального развития о ситуации на международных рынках торговли природным газом и последствиях для Молдова.
"На основании представленных отчетов были обнаружены трудности с накоплением необходимых средств для полной оплаты АО "Молдовагаз" поставщику. Это связано с отрицательными финансовыми отклонениями, вызванными повышением цен закупки на январь при сохранении ранее утвержденных тарифов", - заявили в правительстве.
"Молдовагаз" проинформировала членов комиссии, что, несмотря на то, что договорные условия оплаты остались неизменными, "поставщик больше не допускает отрицательных финансовых отклонений, и, таким образом, существует риск прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в срок в соответствии с договорными условиями".
Так, комиссия приняла ряд мер для предотвращения приостановки поставок газа, возможность выделения "Молдовагазу" кредита для оплаты услуг поставщику, а также на заседании рассмотрели меры компенсации счетов за газ, если тариф на голубое топливо будет повышен.

Приняты следующие решения:

1.
Общественные учреждения примут меры по рациональному использованию газа и электроэнергии на основе рекомендаций Министерства инфраструктуры и регионального развития;
2.
"Молдовагаз" инициирует дискуссии в Наблюдательном совете по поводу возможности продления срока оплаты счетов до конца января 2022 года;
3.
"Молдовагаз" продолжит переговоры с коммерческими банками, чтобы получить кредит, и проинформирует комиссию об ответе банков;
4.
Минфин проанализирует легальные возможности относительно отсрочки уплаты НДС со стороны "Молдовагаза" на короткий период, тем самым предоставив компании необходимую ликвидность для текущих платежей;
5.
Минфин совместно с Министерством труда и социальной защиты проанализируют ситуацию относительно роста тарифа на газ и его влияния на потребителей, а также оценит фонд, выделенный для компенсаций и предложит меры по улучшению компенсаций;
6.
Министерство инфраструктуры и регионального развития продолжит отслеживать ситуацию и будет регулярно информировать членов комиссии;
7.
спецкомиссия будет и дальше собираться на заседания для оценки ситуации на рынке природного газа и будет принимать необходимые решения во избежание рисков для потребителей.
Молдовагаз - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
Общество
Какова сумма аванса "Молдовагаза" поставщику и может ли компанию спасти кредит
Вчера, 13:05
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:30Газовый кризис в Молдове: спецкомиссия приняла ряд мер
13:15Путин и Пашинян отметили эффективные действия миротворцев ОДКБ в Казахстане
12:59В Германии могут запретить Telegram
12:29Немеренко: в Молдове могут быть 4000 новых случаев COVID-19 ежедневно
12:16Подорожание все больше: НАРЭ публикует цены на топливо на четверг
11:58В Брюсселе начались переговоры Россия-НАТО по безопасности
11:43Албот вышел в третий круг квалификации на Australian Open
11:31Грядут новые COVID-ограничения: спецкомиссия соберется на заседание
11:09Немеренко: мы не отказываемся от идеи закупить вакцину "Спутник V"
10:42Коллективная опасность: соседи России – под ударом Запада
10:16У вакцины Johnson & Johnson от COVID обнаружился еще один побочный эффект
09:48В Кишиневе заменят 300 электрических столбов на мостах
09:27Где в Кишиневе 12 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Кожокару: многие мосты в Кишиневе находятся в критическом состоянии
08:44Пока все спали: обыски в Дурлештах, рекорд заражений COVID и испытания КНДР ракеты
08:30Выберется ли Молдова из-под обломков старого мирового порядка
08:00Коновалов: НАТО открыто угрожает России
07:30В 2021 году инфляция в Молдове составила почти 14%, что подорожало больше всего
07:00Самый точный прогноз погоды: мороз и северный ветер
00:01Погодные рекорды Молдовы 12 января