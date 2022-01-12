https://ru.sputnik.md/20220112/kurs-valyut-47972320.html
Курс валют на четверг: доллар и евро продолжают расти
Курс валют на четверг: доллар и евро продолжают расти
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-01-12T22:30+0200
2022-01-12T22:30+0200
2022-01-12T22:30+0200
курс валют
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 13 января. Доллар, евро и остальные основные валюты подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США подорожает на три бана и будет стоить 17,9989 лея.Евро станет дороже на семь банов и закрепится на уровне 20,4477 лея.Что касается остальных валют, то 13 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2414 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6491 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,1348 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-ом доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20220112/inflyatsiya-moldova-dekabr-47936197.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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курс валют
Курс валют на четверг: доллар и евро продолжают расти
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 13 января. Доллар, евро и остальные основные валюты подорожают по отношению к молдавскому лею.
Доллар США подорожает на три бана и будет стоить 17,9989 лея.
Евро станет дороже на семь банов и закрепится на уровне 20,4477 лея.
Что касается остальных валют, то 13 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2414 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6491 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,1348 в пересчете на национальную валюту.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-ом доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.