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Курс валют на четверг: доллар и евро продолжают расти
Курс валют на четверг: доллар и евро продолжают расти
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-01-12T22:30+0200
2022-01-12T22:30+0200
курс валют
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 13 января. Доллар, евро и остальные основные валюты подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США подорожает на три бана и будет стоить 17,9989 лея.Евро станет дороже на семь банов и закрепится на уровне 20,4477 лея.Что касается остальных валют, то 13 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2414 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6491 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,1348 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-ом доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20220112/inflyatsiya-moldova-dekabr-47936197.html
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Евгений Чебан
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курс валют

Курс валют на четверг: доллар и евро продолжают расти

22:30 12.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 13 января. Доллар, евро и остальные основные валюты подорожают по отношению к молдавскому лею.
Доллар США подорожает на три бана и будет стоить 17,9989 лея.
Евро станет дороже на семь банов и закрепится на уровне 20,4477 лея.
Что касается остальных валют, то 13 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2414 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6491 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,1348 в пересчете на национальную валюту.
Пустые полки в супермаркете - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
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В 2021 году инфляция в Молдове составила почти 14%, что подорожало больше всего
07:30
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-ом доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
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