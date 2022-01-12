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Миротворцы ОДКБ рассказали, как охраняют стратегические объекты в Казахстане
Миротворцы ОДКБ рассказали, как охраняют стратегические объекты в Казахстане
В чем состоят задачи миротворцев ОДКБ в Казахстане? Какие стратегические объекты они взяли под охрану? И как к ним относятся местные жители?
2022-01-12T14:02+0200
2022-01-12T15:37+0200
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Миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан на фоне беспорядков, начавшихся в первых числах января 2022 года, после того как о помощи попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Цель миссии ОДКБ – нормализация и стабилизация обстановки в республике.В ОДКБ рассказали, в чем заключается и как проводится миссия коллективных миротворческих сил в Казахстане. Как отметил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков, "коллективные миротворческие силы ОДКБ продолжают нести службу по охране государственных военных и социально значимых объектов на территории Республики Казахстан".Он также рассказал о подготовке к дальнейшему выводу миротворческих подразделений из страны.Как признаются сами миротворцы, население Казахстана проявляет отзывчивость и всячески идет навстречу военнослужащим."Мирное население относится положительно, всячески помогает, на все просьбы откликается", – говорит военнослужащий российского миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане Денис Иванов. Кроме российских, в состав миротворческих сил ОДКБ входят военные контингенты Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Перед ними поставлены различные задачи, в основном это охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки в стране.Военнослужащий российского миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане Денис Исламов рассказал, что подразделение, в котором он служит, также выполняет задачу по охране аэродрома Алма-Аты. "Охрана осуществляется методом патрулирования и несения службы на наблюдательных и сторожевых постах, в пешем порядке и на боевой технике. За последние сутки никаких провокационных действий не зафиксировано", – отметил он.Свою миссию в Казахстане коллективные миротворческие силы ОДКБ завершат после полной стабилизации обстановки в этом центральноазиатском государстве по решению руководства республики, об этом 11 января заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Токаев заявил об участии иностранных боевиков в беспорядках в КазахстанеУтром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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Ирина Каруш
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в мире, казахстан, одкб, миротворцы, видео

Миротворцы ОДКБ рассказали, как охраняют стратегические объекты в Казахстане

14:02 12.01.2022 (обновлено: 15:37 12.01.2022)
© Минобороны России
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
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В чем состоят задачи миротворцев ОДКБ в Казахстане? Какие стратегические объекты они взяли под охрану? И как к ним относятся местные жители? Ответы – в видео.
Миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан на фоне беспорядков, начавшихся в первых числах января 2022 года, после того как о помощи попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Цель миссии ОДКБ – нормализация и стабилизация обстановки в республике.
В ОДКБ рассказали, в чем заключается и как проводится миссия коллективных миротворческих сил в Казахстане.
Как отметил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков, "коллективные миротворческие силы ОДКБ продолжают нести службу по охране государственных военных и социально значимых объектов на территории Республики Казахстан".

"За последние сутки подразделениями миротворческих сил ОДКБ приняты под охрану еще пять важных социально значимых объектов. Оперативное развертывание миротворцев ОДКБ и выполнение задач по охране важных объектов позволило правоохранительным органам Республики Казахстан стабилизировать обстановку в стране", – также проинформировал Сердюков.

Он также рассказал о подготовке к дальнейшему выводу миротворческих подразделений из страны.

"В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Министерством обороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны. После выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение в пункты постоянной дислокации миротворцев с техникой самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России", – заявил Сердюков.

Как признаются сами миротворцы, население Казахстана проявляет отзывчивость и всячески идет навстречу военнослужащим.
"Мирное население относится положительно, всячески помогает, на все просьбы откликается", – говорит военнослужащий российского миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане Денис Иванов.
Кроме российских, в состав миротворческих сил ОДКБ входят военные контингенты Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Перед ними поставлены различные задачи, в основном это охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки в стране.

"В настоящее время получена задача по усилению охраны стратегического объекта Теплоэлектроцентрали № 1 города Алма-Аты. В настоящее время служба по усилению охраны данного объекта осуществляется военнослужащими Республики Таджикистан в количестве до 100 человек", – говорит первый заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Республики Таджикистан Миравар Хушбахт Миршакар.

Военнослужащий российского миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане Денис Исламов рассказал, что подразделение, в котором он служит, также выполняет задачу по охране аэродрома Алма-Аты. "Охрана осуществляется методом патрулирования и несения службы на наблюдательных и сторожевых постах, в пешем порядке и на боевой технике. За последние сутки никаких провокационных действий не зафиксировано", – отметил он.
Свою миссию в Казахстане коллективные миротворческие силы ОДКБ завершат после полной стабилизации обстановки в этом центральноазиатском государстве по решению руководства республики, об этом 11 января заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Токаев заявил об участии иностранных боевиков в беспорядках в Казахстане

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.

Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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