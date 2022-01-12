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В Молдове медработникам, заболевшим COVID, будут выплачивать пособие
В Молдове медработникам, заболевшим COVID, будут выплачивать пособие
Правительство Молдовы продолжит в 2022 году осуществлять выплаты медработникам, заразившимся COVID-19 на рабочем месте
2022-01-12T23:31+0200
2022-01-12T23:31+0200
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Правительство утвердило на заседании в среду, 12 января, проект, предусматривающий выплату пособия в 16 тысяч леев работникам государственной медицинской системы, которые заразились COVID-19 во время выполнения служебных обязанностей.Данный проект был предложен Министерством здравоохранения Молдовы. В ведомстве отметили, что в целях обеспечения поддержки сотрудников медицинской системы и чтобы исключить допущение несправедливости к медицинскому персоналу, начиная с 1 января 2022 года, будет сохранена выплата этого пособия для сотрудников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19, а именно в диагностике и эпидемиологическом надзоре за случаями и очагами заболевания.Расходы на реализацию проекта будут обеспечены за счет резервного фонда правительства.В Миндзраве сообщили, что единовременное пособие в размере 16 тысяч леев в 2020 и 2021 годах получил 17 771 сотрудник государственных медико-санитарных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20220112/covid-ogranicheniya-spetskomissiya-zasedanie-47948658.html
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в молдове, молдова, минздрав, медики, минздрав молдовы

В Молдове медработникам, заболевшим COVID, будут выплачивать пособие

23:31 12.01.2022
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaМедработник
Медработник - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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Правительство Молдовы продолжит в 2022 году осуществлять выплаты медработникам, заразившимся COVID-19 на рабочем месте.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Правительство утвердило на заседании в среду, 12 января, проект, предусматривающий выплату пособия в 16 тысяч леев работникам государственной медицинской системы, которые заразились COVID-19 во время выполнения служебных обязанностей.
Данный проект был предложен Министерством здравоохранения Молдовы. В ведомстве отметили, что в целях обеспечения поддержки сотрудников медицинской системы и чтобы исключить допущение несправедливости к медицинскому персоналу, начиная с 1 января 2022 года, будет сохранена выплата этого пособия для сотрудников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19, а именно в диагностике и эпидемиологическом надзоре за случаями и очагами заболевания.
Расходы на реализацию проекта будут обеспечены за счет резервного фонда правительства.
В Миндзраве сообщили, что единовременное пособие в размере 16 тысяч леев в 2020 и 2021 годах получил 17 771 сотрудник государственных медико-санитарных учреждений.
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