https://ru.sputnik.md/20220112/moldovagaz-priznala-nalichie-riska-prekrascheniya-postavok-gaza-47962212.html

"Молдовагаз" признал наличие риска прекращения поставок газа

"Молдовагаз" признал наличие риска прекращения поставок газа

В "Молдовагаз" рассказали о текущей ситуации с поставками голубого топлива.

2022-01-12T16:41+0200

2022-01-12T16:41+0200

2022-01-12T16:58+0200

в молдове

экономика

молдова

газпром

молдовагаз

поставки газа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46293999_0:8:1500:852_1920x0_80_0_0_d3080769e8b1c6d22fba80e30653106f.jpg

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Компания АО "Молдовагаз" признала, что существует риск прекращения поставок газа в республику. В связи с этим, как уточнили в "Молдовагаз", компания ведет переговоры с ключевыми банковскими учреждениями страны о получении краткосрочного коммерческого кредита с целью оплаты части текущего потребления в январе "Газпрому"."Контрактные условия по оплате поставленного газа не изменились, начиная с момента подписания документа в 2007 году, и применяемая к Молдова практика оплаты поставок широко распространена", - пояснили в компании.Как отметили в компании-поставщике, в начале следующей недели состоится заседание Наблюдательного совета предприятия, на котором будет рассмотрен вопрос о текущих платежах по поставкам природного газа с принятием соответствующих решений. В частности, "Молдовагаз" выступило с комплексом предложений, среди которых возмещение НДС и другие финансовые инструменты, и комплексное принятие данных мер позволит существенно упростить разрешение возникшей ситуации.В заключение в компании отметили, что существующие сложности в выдаче такого кредита носят технический характер и связаны с текущим финансовым положением АО "Молдовагаз", включая крупную историческую задолженность перед ПАО "Газпром".Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за новый месяц. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро. При этом Спыну сообщил, что компания выплатит поставщику весь долг за потребление в декабре до конца недели. Ранее вице-премьер заявил, что заключенный пятилетний контракт с "Газпромом" является хорошим и выгодным для Молдовы по отношению к ценам на газ на европейском рынке. "Простые расчеты показывают, что только за прошедшие три месяца (ноябрь, декабрь и январь) экономия составила порядка 330 миллионов долларов или примерно 6 миллиардов леев", - отметил Спыну.Он напомнил, что в ноябре цена закупки по биржам была 1104 доллара, а Молдова закупала по 450, в декабре эта сумма была такой же.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагаз" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.

https://ru.sputnik.md/20220111/potrebitelskaya-tsena-gaz-47941302.html

https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-moldova-kontrakt-gaz-ekonomiya-47913719.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, газпром, молдовагаз, поставки газа