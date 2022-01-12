https://ru.sputnik.md/20220112/most-kishinev-kriticheskoe-sostoyanie-47899368.html

Кожокару: многие мосты в Кишиневе находятся в критическом состоянии

Кожокару: многие мосты в Кишиневе находятся в критическом состоянии

Эксперт посоветовал столичной примэрии найти средства для капитальной реконструкции мостов

2022-01-12T09:00+0200

2022-01-12T09:00+0200

2022-01-12T09:00+0200

радио

кишинев

опасность

состояние

обрушение

мосты

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Кожокару: многие мосты в Кишиневе находятся в критическом состоянии Кожокару: многие мосты в Кишиневе находятся в критическом состоянии

Недавний случай на виадуке в секторе Ботаника наглядно продемонстрировал, насколько изношенной бывает инфраструктура в Кишиневе, когда сразу несколько столбов упали на проезжую часть. К счастью в этом происшествии никто не пострадал.Но многие автомобилисты сетуют на то, что большинство мостов в городе изношены настолько, что по ним просто страшно передвигаться на машине. Так ли это и, если да, то чем грозит развитие аварийной ситуации? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару.Собеседник вспомнил чрезвычайное происшествие, которое случилось несколько лет назад в итальянском городе Генуя, где в зимнее время обрушился мост, а причиной стала изношенность и непрочность конструкции.По словам собеседника, сегодня мало кто берет во внимание, что под виадуком до сих пор есть капитальные гаражи, которые были построены тогда, когда процесс распределения земельных участков в столице был далеко непрозрачным, что увеличивает нагрузку на грунт. Не менее плачевная ситуация много лет подряд складывалась и под мостом по улице Измаильской, где были и автостоянки, и автомойки, расположенные прямо под опорами этого инженерного сооружения."Возможно, эти опоры, которые находятся в обдуваемом и неблагоприятном с точки зрения климата месте, обветшали раньше срока. Но я вспоминаю начало 80-х годов прошлого века, с тех пор, по-моему, их состоянием никто не интересовался всерьез", - добавил Кожокару.Эксперт посоветовал столичной примэрии, возможно при поддержке кредитов или грантов из-за рубежа, найти необходимые средства для капитальной реконструкции таких стратегических инженерных сооружений, как мосты в Кишиневе, - столице республики.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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кишинев, опасность, состояние, обрушение, мосты, аудио