https://ru.sputnik.md/20220112/nato-otkryto-ugrozhaet-rossii-47915564.html

Коновалов: НАТО открыто угрожает России

Коновалов: НАТО открыто угрожает России

НАТО несет себе прямую и явную угрозу для Российской Федерации, считать эту угрозу вымышленной нет никаких оснований

2022-01-12T08:00+0200

2022-01-12T08:00+0200

2022-01-12T08:00+0200

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Коновалов: НАТО открыто угрожает России Коновалов: НАТО открыто угрожает России

НАТО несет себе прямую и явную угрозу для Российской Федерации, считать эту угрозу вымышленной нет никаких оснований – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал российский военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.Собеседник уверен, что Запад вмешивался и даже организовывал беспорядки и перевороты в постсоветских странах."Почему сейчас, когда к границам России продвигается натовская техника, развертывается натовская инфраструктура, спецслужбы западных стран разоблачаются как участники организации событий рядом с Россией. Это и Украина, и Белоруссия, и Казахстан сейчас. В Казахстан прибыли лица из-за рубежа, появилось оружие, начались перестрелки", – сказал Коновалов.Эксперт обозначил главную, по его мнению, опасность для Москвы, приближения НАТО к границам России.Сразу по окончании российско-американских переговоров в Женеве 10 января замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что переговоры были "глубокими и конкретными" и добавил, что американская делегация подошла серьезно к проработке российских предложений.Рябков отметил, что Россия ясно объяснила, почему США не должны "осваивать" в военном отношении территории стран – членов НАТО, которые вступили в блок после 1997 года. Речь идет о Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, странах Балтии, Словении, Хорватии, Черногории и Албании.Замглавы МИД РФ также заявил, что Россия призывает США к максимальной ответственности, нельзя недооценивать риски военной конфронтации.

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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