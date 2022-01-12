https://ru.sputnik.md/20220112/nemerenko-moldova-3-4-tysyachi-novykh-sluchaev-47950608.html

Немеренко: в Молдове могут быть 4000 новых случаев COVID-19 ежедневно

Немеренко: в Молдове могут быть 4000 новых случаев COVID-19 ежедневно

Глава Минздрава сделала прогноз о пандемической ситуации в Молдове в ближайшие недели.

2022-01-12T12:29+0200

2022-01-12T12:29+0200

2022-01-12T12:29+0200

коронавирус

в молдове

молдова

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. В ближайшее время в Молдове может быть зарегистрировано три-четыре тысячи новых заражений коронавирусом в день, заявила глава Минздрава Алла Немеренко на пресс-конференции в среду. По мнению Немеренко, такие цифры ожидаются в связи с появлением в стране варианта COVID-19 "омикрон", который более заразный, чем "дельта", но при этом он не так агрессивен в организме. "Мы используем только прогнозы, предоставленные Всемирной организацией здравоохранения. Я не могу ссылаться на другие прогнозы. Мы надеемся, что из того, что мы видим в Евросоюзе, "омикрон" не настолько агрессивен, чтобы доводить пациентов до больничной койки. Невакцинированные люди могут столкнуться с серьезными формами COVID. Пока, согласно прогнозам, которые сделали в ВОЗ, это не говорит нам об апокалиптическом сценарии, но у нас будут тысячи случаев в день. Вероятно, мы выйдем на 3-4 тысячи", - полагает Немеренко.В этом контексте Немеренко вновь призвала граждан пройти вакцинацию, чтобы избежать тяжелой формы заболевания и летальных исходов. Также глава Минздрава сообщила, что в Молдове доступны более 4500 коек для зараженных коронавирусом, в случае, если пойдет новая волна заболеваемости.Немеренко подчеркнула, что за последнюю неделю количество новых случаев выросло на 77% по сравнению с периодом неделей ранее, а заражений среди детей стало на 50% больше. Однако, по данным Немеренко, падает число тяжелых случаев и летальных исходов. Напомним, во вторник, 11 января, было объявлено, что в Молдове выявлены первые случаи заражения вариантом "омикрон" после секвенирования.Таким образом, из 149 образцов 16 были новым для республики штаммом "омикрон". Из 16 выявленных случаев заражения коронавирусом штамма "омикрон" 11 мужчин и 5 женщин. Большинство случаев, а именно 12, в Кишиневе. Два других случая – в Дурлештах, по одному – в Приднестровье и Страшенском районе.

https://ru.sputnik.md/20220112/covid-ogranicheniya-spetskomissiya-zasedanie-47948658.html

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в молдове, молдова, алла немеренко