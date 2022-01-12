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Немеренко: в Молдове могут быть 4000 новых случаев COVID-19 ежедневно
Немеренко: в Молдове могут быть 4000 новых случаев COVID-19 ежедневно
Глава Минздрава сделала прогноз о пандемической ситуации в Молдове в ближайшие недели.
2022-01-12T12:29+0200
2022-01-12T12:29+0200
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в молдове
молдова
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. В ближайшее время в Молдове может быть зарегистрировано три-четыре тысячи новых заражений коронавирусом в день, заявила глава Минздрава Алла Немеренко на пресс-конференции в среду. По мнению Немеренко, такие цифры ожидаются в связи с появлением в стране варианта COVID-19 "омикрон", который более заразный, чем "дельта", но при этом он не так агрессивен в организме. "Мы используем только прогнозы, предоставленные Всемирной организацией здравоохранения. Я не могу ссылаться на другие прогнозы. Мы надеемся, что из того, что мы видим в Евросоюзе, "омикрон" не настолько агрессивен, чтобы доводить пациентов до больничной койки. Невакцинированные люди могут столкнуться с серьезными формами COVID. Пока, согласно прогнозам, которые сделали в ВОЗ, это не говорит нам об апокалиптическом сценарии, но у нас будут тысячи случаев в день. Вероятно, мы выйдем на 3-4 тысячи", - полагает Немеренко.В этом контексте Немеренко вновь призвала граждан пройти вакцинацию, чтобы избежать тяжелой формы заболевания и летальных исходов. Также глава Минздрава сообщила, что в Молдове доступны более 4500 коек для зараженных коронавирусом, в случае, если пойдет новая волна заболеваемости.Немеренко подчеркнула, что за последнюю неделю количество новых случаев выросло на 77% по сравнению с периодом неделей ранее, а заражений среди детей стало на 50% больше. Однако, по данным Немеренко, падает число тяжелых случаев и летальных исходов. Напомним, во вторник, 11 января, было объявлено, что в Молдове выявлены первые случаи заражения вариантом "омикрон" после секвенирования.Таким образом, из 149 образцов 16 были новым для республики штаммом "омикрон". Из 16 выявленных случаев заражения коронавирусом штамма "омикрон" 11 мужчин и 5 женщин. Большинство случаев, а именно 12, в Кишиневе. Два других случая – в Дурлештах, по одному – в Приднестровье и Страшенском районе.
https://ru.sputnik.md/20220112/covid-ogranicheniya-spetskomissiya-zasedanie-47948658.html
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Александрина Киртоакэ
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Немеренко: в Молдове могут быть 4000 новых случаев COVID-19 ежедневно

12:29 12.01.2022
© Photo : Guvernul Republicii Moldova Министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко
Министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Глава Минздрава сделала прогноз о пандемической ситуации в Молдове в ближайшие недели.
КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. В ближайшее время в Молдове может быть зарегистрировано три-четыре тысячи новых заражений коронавирусом в день, заявила глава Минздрава Алла Немеренко на пресс-конференции в среду.
По мнению Немеренко, такие цифры ожидаются в связи с появлением в стране варианта COVID-19 "омикрон", который более заразный, чем "дельта", но при этом он не так агрессивен в организме.
"Мы используем только прогнозы, предоставленные Всемирной организацией здравоохранения. Я не могу ссылаться на другие прогнозы. Мы надеемся, что из того, что мы видим в Евросоюзе, "омикрон" не настолько агрессивен, чтобы доводить пациентов до больничной койки. Невакцинированные люди могут столкнуться с серьезными формами COVID. Пока, согласно прогнозам, которые сделали в ВОЗ, это не говорит нам об апокалиптическом сценарии, но у нас будут тысячи случаев в день. Вероятно, мы выйдем на 3-4 тысячи", - полагает Немеренко.
В этом контексте Немеренко вновь призвала граждан пройти вакцинацию, чтобы избежать тяжелой формы заболевания и летальных исходов.
Также глава Минздрава сообщила, что в Молдове доступны более 4500 коек для зараженных коронавирусом, в случае, если пойдет новая волна заболеваемости.
Немеренко подчеркнула, что за последнюю неделю количество новых случаев выросло на 77% по сравнению с периодом неделей ранее, а заражений среди детей стало на 50% больше. Однако, по данным Немеренко, падает число тяжелых случаев и летальных исходов.
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Напомним, во вторник, 11 января, было объявлено, что в Молдове выявлены первые случаи заражения вариантом "омикрон" после секвенирования.
Таким образом, из 149 образцов 16 были новым для республики штаммом "омикрон". Из 16 выявленных случаев заражения коронавирусом штамма "омикрон" 11 мужчин и 5 женщин. Большинство случаев, а именно 12, в Кишиневе. Два других случая – в Дурлештах, по одному – в Приднестровье и Страшенском районе.
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