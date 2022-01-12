https://ru.sputnik.md/20220112/nemerenko-sputnik-v-47947663.html

Немеренко: мы не отказываемся от идеи закупить вакцину "Спутник V"

Немеренко: мы не отказываемся от идеи закупить вакцину "Спутник V"

Молдавский Минздрав продолжает переговоры по закупке российской прививки.

2022-01-12T11:09+0200

2022-01-12T11:09+0200

2022-01-12T11:15+0200

коронавирус

в молдове

молдова

закупка

вакцина

спутник v

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Молдавские власти не отказываются от идеи закупки российской вакцины против коронавируса "Спутник V", заявила на пресс-конференции в среду глава Минздрава Алла Немеренко. Также глава Минздрава рассказала о прошедших двух попытках закупить "Спутник V". "Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Позднее две партии вакцины "Спутник V" поступили в Приднестровье после закупки частной компанией. Всего в Тирасполь было переправлено 200 тысяч доз сыворотки. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://ru.sputnik.md/20220111/ema-polozhitelnoe-zaklyuchenie-standart-sputnik-v-47921095.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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