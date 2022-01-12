https://ru.sputnik.md/20220112/nemerenko-sputnik-v-47947663.html
Немеренко: мы не отказываемся от идеи закупить вакцину "Спутник V"
Немеренко: мы не отказываемся от идеи закупить вакцину "Спутник V"
Молдавский Минздрав продолжает переговоры по закупке российской прививки.
2022-01-12T11:09+0200
2022-01-12T11:09+0200
2022-01-12T11:15+0200
коронавирус
в молдове
молдова
закупка
вакцина
спутник v
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Молдавские власти не отказываются от идеи закупки российской вакцины против коронавируса "Спутник V", заявила на пресс-конференции в среду глава Минздрава Алла Немеренко. Также глава Минздрава рассказала о прошедших двух попытках закупить "Спутник V". "Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Позднее две партии вакцины "Спутник V" поступили в Приднестровье после закупки частной компанией. Всего в Тирасполь было переправлено 200 тысяч доз сыворотки. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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в молдове, молдова, закупка, вакцина, спутник v
Немеренко: мы не отказываемся от идеи закупить вакцину "Спутник V"
11:09 12.01.2022 (обновлено: 11:15 12.01.2022)
Молдавский Минздрав продолжает переговоры по закупке российской вакцины от коронавируса.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Молдавские власти не отказываются от идеи закупки российской вакцины против коронавируса "Спутник V", заявила на пресс-конференции в среду глава Минздрава Алла Немеренко.
"Мы не отступаем от идеи закупить эту вакцину и ищем решение. Если у нас все получится, то вы все скоро об этом узнаете", – отметила Немеренко.
Также глава Минздрава рассказала о прошедших двух попытках закупить "Спутник V".
"Спутник V" в Молдове
В Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.
Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.
Позднее две партии вакцины "Спутник V" поступили в Приднестровье после закупки частной компанией. Всего в Тирасполь было переправлено 200 тысяч доз сыворотки.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.