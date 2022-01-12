https://ru.sputnik.md/20220112/podorozhanie-nare-tseny-toplivo-47949515.html
Подорожание все больше: НАРЭ публикует цены на топливо на четверг
Подорожание все больше: НАРЭ публикует цены на топливо на четверг
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 13 января.
2022-01-12T12:16+0200
2022-01-12T12:16+0200
2022-01-12T12:16+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 13 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на три бана до 21,84 лея за литр.Цена на дизтопливо тоже вырастет на семь банов до 18,56 лея за литр.С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220112/inflyatsiya-moldova-dekabr-47936197.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин
Подорожание все больше: НАРЭ публикует цены на топливо на четверг
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на четверг.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 13 января.
Так, цена на 95-й бензин повысится на три бана до 21,84 лея за литр.
Цена на дизтопливо тоже вырастет на семь банов до 18,56 лея за литр.
С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.