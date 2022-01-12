https://ru.sputnik.md/20220112/pogodnye-rekordy-47939423.html

Погодные рекорды Молдовы 12 января

Погодные рекорды Молдовы 12 января

Какой была температура 12 января в Молдове в разные годы.

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в молдове

погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 12 января был зарегистрирован 70 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1950 году столбик термометра опустился до –23,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 12 января зарегистрировали в 1946 году. Тогда воздух прогрелся до +14 градусов.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 12 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,8 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210402/Goryacho-kholodno-kak-amerikantsy-formatiruyut-mir-igraya-na-teme-klimata-34230708.html

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2022

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в молдове, погода, рекорды