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Погодные рекорды Молдовы 12 января
Погодные рекорды Молдовы 12 января
Какой была температура 12 января в Молдове в разные годы.
2022-01-12T00:01+0200
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рекорды
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 12 января был зарегистрирован 70 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1950 году столбик термометра опустился до –23,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 12 января зарегистрировали в 1946 году. Тогда воздух прогрелся до +14 градусов.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 12 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,8 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210402/Goryacho-kholodno-kak-amerikantsy-formatiruyut-mir-igraya-na-teme-klimata-34230708.html
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в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 12 января

00:01 12.01.2022
© REUTERS / Annegret HilseСнеговик
Снеговик - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / Annegret Hilse
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 12 января был зарегистрирован 70 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1950 году столбик термометра опустился до –23,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 12 января зарегистрировали в 1946 году. Тогда воздух прогрелся до +14 градусов.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 12 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,8 градуса.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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