https://ru.sputnik.md/20220112/poka-vse-spali-rekord-covid-kndr-ispytanie-raketa-chempionat-evropy-47943559.html

Пока все спали: обыски в Дурлештах, рекорд заражений COVID и испытания КНДР ракеты

Пока все спали: обыски в Дурлештах, рекорд заражений COVID и испытания КНДР ракеты

Обыски в Дурлештах, рекорд заражений COVID и испытания КНДР ракеты

2022-01-12T08:44+0200

2022-01-12T08:44+0200

2022-01-12T09:01+0200

воз

антикоррупционная прокуратура

кндр

ракета

обыск

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КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) совместно с Антикоррупционной прокуратурой проводят обыски по делу примэрии Дурлешт по факту мошенничества с земельными участками.Обыски проходят по четырем адресам в пригороде Кишинева, лица, приближенные к бывшему примару Дурлешт, подозреваются в незаконных действиях, связанных с присвоением земельных территорий. НАЦ сообщает о двух задержанных в ходе обысков. Одним из задержанных стал лидер Партии "Демократия дома" (Democrația Acasă) Василий Костюк. Его задержали на 72 часа.НАЦ и Антикоррупционная прокуратура представят подробности обысков.ВОЗ: отмечается рекордное число заражений COVIDРекордные 15,1 миллиона случаев заражения коронавирусом выявлены в мире за неделю, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).По данным ВОЗ, за период с 3 по 9 января во всем мире было зафиксировано 15 154 666 новых случаев заражения, сообщает РИА Новости.Умерли от коронавируса еще 43 461 человек. За прошедшую неделю наиболее высокий прирост был отмечен в Европе - 7,1 миллиона случаев COVID-19.Согласно ВОЗ, на данный момент в мире выявлено более 308 миллионов случаев заражения COVID-19, скончались свыше пяти миллионов пациентов.КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракетыКНДР провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты, передает РИА Новости. Боеголовка поразила цель на расстоянии тысячи километров, за испытанием наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. "Товарищ Ким Чен Ын 11 января наблюдал за проведением испытательного пуска гиперзвуковой ракеты. Испытание в очередной раз прошло успешно… Гиперзвуковой планирующий блок отделился от ракеты на рубеже в 600 километров и… поразил установленную цель на море на расстоянии одной тысячи километров", - сообщила официальная газета Трудовой партии КНДР "Нодон Синмун".Ранее сообщалось, что Северная Корея во вторник примерно в 7.27 (01.27 мск) произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной предположительно баллистической ракеты. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи официально заявил, что ракета пролетела минимум 700 километров, а наивысшая скорость составила 10 Махов при наибольшей высоте полета в 60 километров. По мнению южнокорейских военных, этот снаряд "более совершенный", но подтверждать, является ли он гиперзвуковой ракетой, в комитете пока отказались.

https://ru.sputnik.md/20220103/sadovo-obyski-po-faktu-khischeniy-zhdm-47718344.html

https://ru.sputnik.md/20220111/voz-rasskazala-kogda-polovina-evropy-zarazitsya-omikronom-47930837.html

https://ru.sputnik.md/20211229/ispytaniya-dvigatelya-angara-a5-47636028.html

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воз, антикоррупционная прокуратура, кндр, ракета, обыск