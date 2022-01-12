https://ru.sputnik.md/20220112/popesku-posol-russia-47957605.html
Попеску на встрече с Васнецовым: готовы поддерживать диалог на всех уровнях
Попеску на встрече с Васнецовым: готовы поддерживать диалог на всех уровнях
Стороны отметили готовность сотрудничать и организовывать больше двусторонних встреч.
2022-01-12T15:25+0200
2022-01-12T15:25+0200
2022-01-12T15:44+0200
политика
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посольство россии в молдове
молдова
олег васнецов
нику попеску
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Пути развития двусторонних отношений по темам, представляющим общий интерес, обсудили на встрече в среду министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску и посол России в республике Олег Васнецов.Как отметил Попеску, собеседники также обменялись мнениями по поводу событий в области региональной безопасности.В ноябре глава МИДЕИ провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Тогда молдавский министр также говорил о важности участия республики в СНГ и призвал вернуться к режиму свободной торговли в рамках организации.Также 15 ноября в Совете глав государств СНГ премьер-министр Наталья Гаврилица подчеркнула, что Молдова по-прежнему заинтересована в укреплении и развитии торговых отношений в рамках СНГ на принципах равноправия и взаимовыгодных условиях.
https://ru.sputnik.md/20211207/popesku-preimuschestva-sng-47019784.html
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в молдове, посольство россии в молдове, молдова, олег васнецов, нику попеску
Попеску на встрече с Васнецовым: готовы поддерживать диалог на всех уровнях
15:25 12.01.2022 (обновлено: 15:44 12.01.2022)
Стороны отметили готовность к сотрудничеству и проведению двусторонних встреч.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Пути развития двусторонних отношений по темам, представляющим общий интерес, обсудили на встрече в среду министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску и посол России в республике Олег Васнецов.
"Мы подтвердили нашу готовность поддерживать диалог на всех уровнях и организовывать больше двусторонних визитов в ближайшем будущем", – отметил Попеску на своей странице в Facebook.
Как отметил Попеску, собеседники также обменялись мнениями по поводу событий в области региональной безопасности.
В ноябре глава МИДЕИ провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Тогда молдавский министр также говорил о важности участия республики в СНГ и призвал вернуться к режиму свободной торговли в рамках организации.
Также 15 ноября в Совете глав государств СНГ премьер-министр Наталья Гаврилица подчеркнула, что Молдова по-прежнему заинтересована в укреплении и развитии торговых отношений в рамках СНГ на принципах равноправия и взаимовыгодных условиях.