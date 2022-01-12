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Попеску на встрече с Васнецовым: готовы поддерживать диалог на всех уровнях
Попеску на встрече с Васнецовым: готовы поддерживать диалог на всех уровнях
Стороны отметили готовность сотрудничать и организовывать больше двусторонних встреч.
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политика
в молдове
посольство россии в молдове
молдова
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нику попеску
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Пути развития двусторонних отношений по темам, представляющим общий интерес, обсудили на встрече в среду министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску и посол России в республике Олег Васнецов.Как отметил Попеску, собеседники также обменялись мнениями по поводу событий в области региональной безопасности.В ноябре глава МИДЕИ провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Тогда молдавский министр также говорил о важности участия республики в СНГ и призвал вернуться к режиму свободной торговли в рамках организации.Также 15 ноября в Совете глав государств СНГ премьер-министр Наталья Гаврилица подчеркнула, что Молдова по-прежнему заинтересована в укреплении и развитии торговых отношений в рамках СНГ на принципах равноправия и взаимовыгодных условиях.
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в молдове, посольство россии в молдове, молдова, олег васнецов, нику попеску

Попеску на встрече с Васнецовым: готовы поддерживать диалог на всех уровнях

15:25 12.01.2022 (обновлено: 15:44 12.01.2022)
© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii MoldovaОлег Васнецов и Нику Попеску
Олег Васнецов и Нику Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стороны отметили готовность к сотрудничеству и проведению двусторонних встреч.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Пути развития двусторонних отношений по темам, представляющим общий интерес, обсудили на встрече в среду министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску и посол России в республике Олег Васнецов.

"Мы подтвердили нашу готовность поддерживать диалог на всех уровнях и организовывать больше двусторонних визитов в ближайшем будущем", – отметил Попеску на своей странице в Facebook.

Как отметил Попеску, собеседники также обменялись мнениями по поводу событий в области региональной безопасности.
В ноябре глава МИДЕИ провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Тогда молдавский министр также говорил о важности участия республики в СНГ и призвал вернуться к режиму свободной торговли в рамках организации.
Также 15 ноября в Совете глав государств СНГ премьер-министр Наталья Гаврилица подчеркнула, что Молдова по-прежнему заинтересована в укреплении и развитии торговых отношений в рамках СНГ на принципах равноправия и взаимовыгодных условиях.
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