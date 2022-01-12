https://ru.sputnik.md/20220112/popesku-posol-russia-47957605.html

Попеску на встрече с Васнецовым: готовы поддерживать диалог на всех уровнях

Попеску на встрече с Васнецовым: готовы поддерживать диалог на всех уровнях

Стороны отметили готовность сотрудничать и организовывать больше двусторонних встреч.

2022-01-12T15:25+0200

2022-01-12T15:25+0200

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политика

в молдове

посольство россии в молдове

молдова

олег васнецов

нику попеску

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Пути развития двусторонних отношений по темам, представляющим общий интерес, обсудили на встрече в среду министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску и посол России в республике Олег Васнецов.Как отметил Попеску, собеседники также обменялись мнениями по поводу событий в области региональной безопасности.В ноябре глава МИДЕИ провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Тогда молдавский министр также говорил о важности участия республики в СНГ и призвал вернуться к режиму свободной торговли в рамках организации.Также 15 ноября в Совете глав государств СНГ премьер-министр Наталья Гаврилица подчеркнула, что Молдова по-прежнему заинтересована в укреплении и развитии торговых отношений в рамках СНГ на принципах равноправия и взаимовыгодных условиях.

https://ru.sputnik.md/20211207/popesku-preimuschestva-sng-47019784.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, посольство россии в молдове, молдова, олег васнецов, нику попеску