https://ru.sputnik.md/20220112/pravitelstve-utverdili-liliana-dariya-kachestve-posla-moldovy-russii-47435631.html
В правительстве утвердили Лилиана Дария в качестве посла Молдовы в России
В правительстве утвердили Лилиана Дария в качестве посла Молдовы в России
После парламентской комиссии кандидата одобрили и в кабинете министров. 12.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-12T15:08+0200
2022-01-12T15:08+0200
2022-01-12T15:42+0200
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. В правительстве Молдовы одобрили кандидатуру на пост посла республики в России. Им станет Лилиан Дарий. Ранее Дария одобрили на эту должность в парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции. Дарий является дипломатом. Он окончил факультет международных отношений и получил докторскую степень в Институте философии, социологии и права Академии наук Молдовы.В 2018 году он был назначен послом в Бельгии и Люксембурге, а также главой миссии Молдовы при НАТО.В 2017-2018 годах он был послом со специальными миссиями в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).А в 2016-2017 годах занимал должность заместителя министра МИДЕИ.Профессиональный опыт дипломата включает также работу в Центре ОБСЕ в Бишкеке в Кыргызстане.Кандидаты на должность чрезвычайного и полномочного посла, постоянные представители, посланники и поверенные в делах, главы дипломатических миссий назначаются и отзываются президентом Молдовы по предложению правительства.Кандидатов правительству предлагает МИДЕИ после консультаций с парламентской комиссией.В начале августа правительство Гаврилицы приняло решение об отзыве предыдущего главы посольства Владимира Головатюка из Москвы. Перед этим Головатюка обвинила в домогательствах одна из сотрудниц посольства.
https://ru.sputnik.md/20211222/parlamentskaya-komissiya-posol-moldova-rossia-47429084.html
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в молдове, молдова
В правительстве утвердили Лилиана Дария в качестве посла Молдовы в России
15:08 12.01.2022 (обновлено: 15:42 12.01.2022)
После парламентской комиссии кандидата одобрили и в кабинете министров.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik.
В правительстве Молдовы одобрили кандидатуру на пост посла республики в России. Им станет Лилиан Дарий
.
Ранее Дария одобрили на эту должность в парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции.
Дарий является дипломатом. Он окончил факультет международных отношений и получил докторскую степень в Институте философии, социологии и права Академии наук Молдовы.
В 2018 году он был назначен послом в Бельгии и Люксембурге, а также главой миссии Молдовы при НАТО.
В 2017-2018 годах он был послом со специальными миссиями в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
А в 2016-2017 годах занимал должность заместителя министра МИДЕИ.
Профессиональный опыт дипломата включает также работу в Центре ОБСЕ в Бишкеке в Кыргызстане.
Кандидаты на должность чрезвычайного и полномочного посла, постоянные представители, посланники и поверенные в делах, главы дипломатических миссий назначаются и отзываются президентом Молдовы по предложению правительства.
Кандидатов правительству предлагает МИДЕИ после консультаций с парламентской комиссией.
В начале августа правительство Гаврилицы приняло решение об отзыве предыдущего главы посольства Владимира Головатюка из Москвы. Перед этим Головатюка обвинила в домогательствах одна из сотрудниц посольства.