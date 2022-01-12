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Премьер Молдовы: продолжаются дискуссии с "Газпромом" об отсрочке платежей
Премьер Молдовы: продолжаются дискуссии с "Газпромом" об отсрочке платежей
Премьер-министр прокомментировала текущую ситуацию в газовом секторе страны.
2022-01-12T18:29+0200
2022-01-12T19:13+0200
общество
в молдове
молдова
газпром
поставки газа
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Молдавская сторона продолжает переговоры с представителями "Газпрома" о предоставлении отсрочки по выплатам аванса за поставленный газ в январе 2022 года. Об этом сообщила премьер-министр Молдовы на пресс-конференции в среду. Она пояснила, что задолженности у компании накапливаются в период, когда закупочные цены на газ вырастают, а тариф остается прежним и не покрывает расходов молдавского поставщика. "Задолженности – это финансово негативные отклонения, они спровоцированы тем, что цена закупки выросла, но тарифы – прежние", – добавила Гаврилица. Премьер отметила, что Министерство финансов рассмотрит существующие юридические варианты для помощи молдавскому поставщику газа в отношении отсрочки уплаты НДС на короткий срок, тем самым обеспечив компанию необходимой ликвидностью для текущих платежей. Гаврилица также сообщила, что предполагаемая сумма льгот по НДС для "Молдовагаз" составляет около семи миллионов долларов.Она разъяснила, есть ли предпосылки для объявления нового чрезвычайного положения в связи с газовым кризисом. Напомним, ранее "Молдовагаз" признал, что есть риск прекращения поставок газа, и "компания совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий".
https://ru.sputnik.md/20220112/moldovagaz-priznala-nalichie-riska-prekrascheniya-postavok-gaza-47962212.html
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в молдове, молдова, газпром, поставки газа, наталья гаврилица

Премьер Молдовы: продолжаются дискуссии с "Газпромом" об отсрочке платежей

18:29 12.01.2022 (обновлено: 19:13 12.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
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Премьер-министр прокомментировала текущую ситуацию в газовом секторе страны.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Молдавская сторона продолжает переговоры с представителями "Газпрома" о предоставлении отсрочки по выплатам аванса за поставленный газ в январе 2022 года. Об этом сообщила премьер-министр Молдовы на пресс-конференции в среду.

"В совете наблюдателей тоже были дискуссии об отсрочке платежей. Мы продолжаем переговоры, чтобы за январь мы могли заплатить позже, и в то же время переживаем, чтобы не была прервана подача газа. Мы принимаем во внимание и другие решения для того, чтобы "Молдовагаз" мог вовремя заплатить", – отметила Гаврилица.

Она пояснила, что задолженности у компании накапливаются в период, когда закупочные цены на газ вырастают, а тариф остается прежним и не покрывает расходов молдавского поставщика.
"Задолженности – это финансово негативные отклонения, они спровоцированы тем, что цена закупки выросла, но тарифы – прежние", – добавила Гаврилица.
Премьер отметила, что Министерство финансов рассмотрит существующие юридические варианты для помощи молдавскому поставщику газа в отношении отсрочки уплаты НДС на короткий срок, тем самым обеспечив компанию необходимой ликвидностью для текущих платежей.
Гаврилица также сообщила, что предполагаемая сумма льгот по НДС для "Молдовагаз" составляет около семи миллионов долларов.
Она разъяснила, есть ли предпосылки для объявления нового чрезвычайного положения в связи с газовым кризисом.

"Такое решение должно иметь юридические основания, которым является однозначный риск прекращения поставок газа. Пока нет письменного уведомления, что такой риск есть, пока идут дискуссии с "Газпромом", пока есть решения, которые могут быть применены в обычном режиме, мы будем пытаться их решать", – пояснила премьер.

Напомним, ранее "Молдовагаз" признал, что есть риск прекращения поставок газа, и "компания совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий".
Газовая конфорка - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
Экономика
"Молдовагаз" признал наличие риска прекращения поставок газа
16:41
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