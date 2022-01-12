https://ru.sputnik.md/20220112/premer-moldovy-diskussii-gazprom-47966224.html

Премьер Молдовы: продолжаются дискуссии с "Газпромом" об отсрочке платежей

Премьер Молдовы: продолжаются дискуссии с "Газпромом" об отсрочке платежей

Премьер-министр прокомментировала текущую ситуацию в газовом секторе страны.

2022-01-12T18:29+0200

2022-01-12T18:29+0200

2022-01-12T19:13+0200

общество

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молдова

газпром

поставки газа

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Молдавская сторона продолжает переговоры с представителями "Газпрома" о предоставлении отсрочки по выплатам аванса за поставленный газ в январе 2022 года. Об этом сообщила премьер-министр Молдовы на пресс-конференции в среду. Она пояснила, что задолженности у компании накапливаются в период, когда закупочные цены на газ вырастают, а тариф остается прежним и не покрывает расходов молдавского поставщика. "Задолженности – это финансово негативные отклонения, они спровоцированы тем, что цена закупки выросла, но тарифы – прежние", – добавила Гаврилица. Премьер отметила, что Министерство финансов рассмотрит существующие юридические варианты для помощи молдавскому поставщику газа в отношении отсрочки уплаты НДС на короткий срок, тем самым обеспечив компанию необходимой ликвидностью для текущих платежей. Гаврилица также сообщила, что предполагаемая сумма льгот по НДС для "Молдовагаз" составляет около семи миллионов долларов.Она разъяснила, есть ли предпосылки для объявления нового чрезвычайного положения в связи с газовым кризисом. Напомним, ранее "Молдовагаз" признал, что есть риск прекращения поставок газа, и "компания совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий".

https://ru.sputnik.md/20220112/moldovagaz-priznala-nalichie-riska-prekrascheniya-postavok-gaza-47962212.html

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в молдове, молдова, газпром, поставки газа, наталья гаврилица