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Самый точный прогноз погоды: мороз и северный ветер
Самый точный прогноз погоды: мороз и северный ветер
Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года и на Рождество.
2022-01-12T07:00+0200
2022-01-12T07:00+0200
в молдове
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Переменная облачность, без осадков. Ветер северный порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от –1 до –6 градусов по Цельсию, ночью – от –7 до –12.Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 января: днем – от –2 до –4, ночью – от –8 до –10 градусов.В последующие сутки погода значительно не изменится. После 14 января в Молдове несколько потеплеет.Праздники и народные приметыДля православных 12 января — день памяти святой Ани­сии. Она жила в Греции III-IV веках в богатой семье. Родители ее умерли и она раздала имущество нищим, отпустила рабов и стала жить в строгости. Ухаживала за больными и стариками, поддерживала осужденных в тюрьмах.Однажды ее остановил воин-язычник и потребовал, чтобы она пошла на праздник солнца, как многие другие. Праздник был языческий, а сама Анисия шла на христианское собрание. Она отказалась, и воин убил ее мечом.Приметы в этот день:
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Дмитрий Терехов
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в молдове, прогноз погоды, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: мороз и северный ветер

07:00 12.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausПоследствия снегопада в Кишиневе
Последствия снегопада в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
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Дмитрий Терехов
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Переменная облачность, без осадков. Ветер северный порывистый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от –1 до –6 градусов по Цельсию, ночью – от –7 до –12.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 января: днем – от –2 до –4, ночью – от –8 до –10 градусов.
В последующие сутки погода значительно не изменится. После 14 января в Молдове несколько потеплеет.

Праздники и народные приметы

Для православных 12 января — день памяти святой Ани­сии. Она жила в Греции III-IV веках в богатой семье. Родители ее умерли и она раздала имущество нищим, отпустила рабов и стала жить в строгости. Ухаживала за больными и стариками, поддерживала осужденных в тюрьмах.
Однажды ее остановил воин-язычник и потребовал, чтобы она пошла на праздник солнца, как многие другие. Праздник был языческий, а сама Анисия шла на христианское собрание. Она отказалась, и воин убил ее мечом.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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Православный календарь на 2022 год
31 октября 2021, 07:30
Приметы в этот день:
Если идет снег, лето будет дождливым и пасмурным
Если громко чирикает воробей — жди оттепели.
Если днем ясно, скоро наступит потепление.
Если ночью дует ветер с юга, год будет счастливым и урожайным, лето — теплым.
Если ветер с запада — повезет рыбакам: в реках будет много рыбы.
Если на небе не видно звезд, значит, погода изменится.
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