https://ru.sputnik.md/20220112/prognoz-pogody-47937950.html
Самый точный прогноз погоды: мороз и северный ветер
Самый точный прогноз погоды: мороз и северный ветер
Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года и на Рождество.
2022-01-12T07:00+0200
2022-01-12T07:00+0200
2022-01-12T07:00+0200
в молдове
прогноз погоды
народные приметы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47586997_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_d5d621761adf1a3d47e31116499a36ab.jpg
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Переменная облачность, без осадков. Ветер северный порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от –1 до –6 градусов по Цельсию, ночью – от –7 до –12.Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 января: днем – от –2 до –4, ночью – от –8 до –10 градусов.В последующие сутки погода значительно не изменится. После 14 января в Молдове несколько потеплеет.Праздники и народные приметыДля православных 12 января — день памяти святой Анисии. Она жила в Греции III-IV веках в богатой семье. Родители ее умерли и она раздала имущество нищим, отпустила рабов и стала жить в строгости. Ухаживала за больными и стариками, поддерживала осужденных в тюрьмах.Однажды ее остановил воин-язычник и потребовал, чтобы она пошла на праздник солнца, как многие другие. Праздник был языческий, а сама Анисия шла на христианское собрание. Она отказалась, и воин убил ее мечом.Приметы в этот день:
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47586997_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_54478abc116aafadf01bc70a80d793ec.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: мороз и северный ветер
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Переменная облачность, без осадков. Ветер северный порывистый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от –1 до –6 градусов по Цельсию, ночью – от –7 до –12.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 января: днем – от –2 до –4, ночью – от –8 до –10 градусов.
В последующие сутки погода значительно не изменится. После 14 января в Молдове несколько потеплеет.
Праздники и народные приметы
Для православных 12 января — день памяти святой Анисии. Она жила в Греции III-IV веках в богатой семье. Родители ее умерли и она раздала имущество нищим, отпустила рабов и стала жить в строгости. Ухаживала за больными и стариками, поддерживала осужденных в тюрьмах.
Однажды ее остановил воин-язычник и потребовал, чтобы она пошла на праздник солнца, как многие другие. Праздник был языческий, а сама Анисия шла на христианское собрание. Она отказалась, и воин убил ее мечом.
Если идет снег, лето будет дождливым и пасмурным
Если громко чирикает воробей — жди оттепели.
Если днем ясно, скоро наступит потепление.
Если ночью дует ветер с юга, год будет счастливым и урожайным, лето — теплым.
Если ветер с запада — повезет рыбакам: в реках будет много рыбы.
Если на небе не видно звезд, значит, погода изменится.