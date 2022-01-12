https://ru.sputnik.md/20220112/prognoz-pogody-47937950.html

Самый точный прогноз погоды: мороз и северный ветер

Самый точный прогноз погоды: мороз и северный ветер

Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года и на Рождество.

2022-01-12T07:00+0200

2022-01-12T07:00+0200

2022-01-12T07:00+0200

в молдове

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Переменная облачность, без осадков. Ветер северный порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от –1 до –6 градусов по Цельсию, ночью – от –7 до –12.Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 января: днем – от –2 до –4, ночью – от –8 до –10 градусов.В последующие сутки погода значительно не изменится. После 14 января в Молдове несколько потеплеет.Праздники и народные приметыДля православных 12 января — день памяти святой Ани­сии. Она жила в Греции III-IV веках в богатой семье. Родители ее умерли и она раздала имущество нищим, отпустила рабов и стала жить в строгости. Ухаживала за больными и стариками, поддерживала осужденных в тюрьмах.Однажды ее остановил воин-язычник и потребовал, чтобы она пошла на праздник солнца, как многие другие. Праздник был языческий, а сама Анисия шла на христианское собрание. Она отказалась, и воин убил ее мечом.Приметы в этот день:

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, прогноз погоды, народные приметы