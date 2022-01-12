https://ru.sputnik.md/20220112/putin-pashinyan-otmetili-effektivnye-deystviya-mirotvortsev-odkb-kazakhstane-47951518.html

Путин и Пашинян отметили эффективные действия миротворцев ОДКБ в Казахстане

Путин и Пашинян отметили эффективные действия миротворцев ОДКБ в Казахстане

В ходе телефонного разговора президенты двух стран подчеркнули хорошую координацию действий миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане.

2022-01-12T13:15+0200

2022-01-12T13:15+0200

2022-01-12T13:15+0200

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КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в среду телефоныый разговор, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что собеседники обсудили ход миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. В настоящее время Армения председательствует в в Организации Договора о коллективной безопасности.Кроме того, стороны "обсудили текущую ситуация вокруг Нагорного Карабаха и некоторые вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.В состав миротворческого контингента стран ОДКБ в Казахстане вошли военные соединения армий Армении, Белоруссии, Киргизии, России, Таджикистана. Их переброску в Казахстан осуществили силы ВКС МО РФ."Основными задачами контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле", - отмечается в заявлении секретариата ОДКБ.Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. В состав российского миротворческого контингента в рамках ОДКБ в Казахстане вошли подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.Свою миссию в Казахстане коллективные миротворческие силы ОДКБ завершат после полной стабилизации обстановки в этом центральноазиатском государстве по решению руководства республики, об этом 11 января заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

https://ru.sputnik.md/20220111/kak-vypolnyayut-missiyu-mirotvorcheskiye-sily-odkb-kazakhstane-47918345.html

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в мире, армения, россия, владимир путин, одкб, никол пашинян