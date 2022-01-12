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https://ru.sputnik.md/20220112/stoltenberg-sovet-rossiya-nato-47961721.html
Столтенберг: заседание Совета Россия – НАТО – непростая, но важная дискуссия
Столтенберг: заседание Совета Россия – НАТО – непростая, но важная дискуссия
В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия – НАТО, переговоры длились более четырех часов.
2022-01-12T17:15+0200
2022-01-12T18:39+0200
политика
в мире
россия
нато
йенс столтенберг
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал заседание Совета Россия – НАТО "непростой, но важной дискуссией". Он признал, что между союзниками по НАТО и России существуют серьезные разногласия, которые нелегко преодолеть, но было важно начать диалог, передает РИА Новости."Противоречия нелегко будет преодолеть, однако позитивный знак, что все союзники по НАТО и России сели за один стол и занялись этим по существу", – сказал он по итогам Совета Россия – НАТО, отметив, что это касается вопросов безопасности в Европе и ситуации на Украине.Столтенберг отметил, что в НАТО приветствовали двусторонние консультации РФ и США по гарантиям безопасности."Я также приветствовал двусторонние консультации РФ и США и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Это возможности для конструктивных взаимодействий, которые нельзя упустить в целях безопасности в Европе", – заявил генсек НАТО.Он упомянул, что на заседании Совета обсуждалась и Украина."Мы провели серьезный и прямой обмен мнениями касательно ситуации на Украине и вокруг нее и европейской безопасности", – сказал Столтенберг.НАТО готова обсуждать с Россией взаимное ограничение в отношении ракет и вопрос ядерной политики, отметил генсек альянса.Генсек НАТО также подчеркнул, что альянс готов к обсуждению вопроса ядерной политики.В ходе заседания Совета Россия – НАТО стороны подтвердили намерение продолжать диалог, обсудить варианты проведения новых встреч, но конкретный график пока не согласовали, отметил Столтенберг на пресс-конференции по итогам Совета."Наш диалог труден, но от этого он еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы найти политический путь вперед… Мы предложили обсудить график проведения новых встреч, чтобы обсудить ракеты, ядерный потенциал и другие важные темы. Россия на этот график не согласилась, но и не отказалась. Она попросила дать ей время и обещала ответить на наше предложение", – сказал он.РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. А 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия –НАТО. Переговоры продлились больше четырех часов.Россию на этом заседании представляла межведомственная делегация МИД и Минобороны во главе с заместителем министра иностранных РФ Александром Грушко, в ее состав также вошел замглавы Минобороны Александр Фомин, участвовавший в переговорах в Женеве. Со стороны НАТО во встрече участвовали высокопоставленные дипломаты из трех десятков стран-союзниц, председательствовал на переговорах генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Совет Россия — НАТО создали в 2002 году как площадку для развития координации. После 2008-го работа затормозилась, в 2014-м отношения стали еще более напряженными. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре прошлого года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. Москва в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.На 13 января намечены консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
https://ru.sputnik.md/20220112/kedmi-rossiya-trebuet-chtoby-iz-rumynii-ushli-amerikanskie-voennye-bazy-47952409.html
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в мире, россия, нато, йенс столтенберг

Столтенберг: заседание Совета Россия – НАТО – непростая, но важная дискуссия

17:15 12.01.2022 (обновлено: 18:39 12.01.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Брюсселе
Саммит НАТО в Брюсселе - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия – НАТО, переговоры длились более четырех часов.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал заседание Совета Россия – НАТО "непростой, но важной дискуссией". Он признал, что между союзниками по НАТО и России существуют серьезные разногласия, которые нелегко преодолеть, но было важно начать диалог, передает РИА Новости.

"Противоречия нелегко будет преодолеть, однако позитивный знак, что все союзники по НАТО и России сели за один стол и занялись этим по существу", – сказал он по итогам Совета Россия – НАТО, отметив, что это касается вопросов безопасности в Европе и ситуации на Украине.
Столтенберг отметил, что в НАТО приветствовали двусторонние консультации РФ и США по гарантиям безопасности.

"Я также приветствовал двусторонние консультации РФ и США и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Это возможности для конструктивных взаимодействий, которые нельзя упустить в целях безопасности в Европе", – заявил генсек НАТО.
Он упомянул, что на заседании Совета обсуждалась и Украина.

"Мы провели серьезный и прямой обмен мнениями касательно ситуации на Украине и вокруг нее и европейской безопасности", – сказал Столтенберг.
НАТО готова обсуждать с Россией взаимное ограничение в отношении ракет и вопрос ядерной политики, отметил генсек альянса.
"НАТО дала понять на встрече, что мы готовы к серии встреч по широкому спектру вопросов, включая ракеты и взаимные поддающиеся контролю ограничения по ракетам, в Европе", – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО также подчеркнул, что альянс готов к обсуждению вопроса ядерной политики.
В ходе заседания Совета Россия – НАТО стороны подтвердили намерение продолжать диалог, обсудить варианты проведения новых встреч, но конкретный график пока не согласовали, отметил Столтенберг на пресс-конференции по итогам Совета.

"Наш диалог труден, но от этого он еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы найти политический путь вперед… Мы предложили обсудить график проведения новых встреч, чтобы обсудить ракеты, ядерный потенциал и другие важные темы. Россия на этот график не согласилась, но и не отказалась. Она попросила дать ей время и обещала ответить на наше предложение", – сказал он.
Яков Кедми: Россия требует, чтобы из Румынии ушли американские военные базы - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
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Кедми: Россия требует, чтобы из Румынии ушли американские военные базы
15:02
РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. А 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия –НАТО. Переговоры продлились больше четырех часов.
Россию на этом заседании представляла межведомственная делегация МИД и Минобороны во главе с заместителем министра иностранных РФ Александром Грушко, в ее состав также вошел замглавы Минобороны Александр Фомин, участвовавший в переговорах в Женеве. Со стороны НАТО во встрече участвовали высокопоставленные дипломаты из трех десятков стран-союзниц, председательствовал на переговорах генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Совет Россия — НАТО создали в 2002 году как площадку для развития координации. После 2008-го работа затормозилась, в 2014-м отношения стали еще более напряженными. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре прошлого года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. Москва в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
На 13 января намечены консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США
Проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
Проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США
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