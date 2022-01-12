https://ru.sputnik.md/20220112/tokaev-zayavil-ob-uspekhe-mirotvorcheskoy-missii-odkb-kazakhstane-47954696.html

Токаев заявил об успехе миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане

Токаев заявил об успехе миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане

Президент Казахстана отметил стабилизирующую роль миротворческой миссии ОДКБ в стране.

2022-01-12T16:45+0200

2022-01-12T16:45+0200

2022-01-12T16:45+0200

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Деятельность миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане прошла успешно, пребывание миротворцев в стране позволило стабилизировать обстановку в республике, заявил в среду президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости.Президент Казахстана также заявил, что на четверг запланировано начало вывода миротворческого контингента ОДКБ из республики."Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней", – сказал он.Как отметил в своем заявлении 12 января командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков, "в настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Министерством обороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ru.sputnik.md/20220112/mirotvortsy-odkb-rasskazali-kak-okhranyayut-strategicheskie-obekty-v-kazakhstane---47945671.html

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