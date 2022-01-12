https://ru.sputnik.md/20220112/tretiy-chelovek-zaderzhan-obyski-durlesti-47952509.html

Третий человек задержан по итогам обысков в Дурлештах

Третий человек задержан по итогам обысков в Дурлештах

Обыски с последующими задержаниями в кишиневском пригороде Дурлешты проходят с утра среды.

2022-01-12T14:25+0200

2022-01-12T14:25+0200

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. По итогам обысков в Дурлештах по делу в отношении руководства местной примэрии задержан третий человек, женщина. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре в среду. По данным НАЦ, следственные мероприятия по делу продолжаются. Ранее по итогам утренних обысков в Дурлештах были задержаны два человека, среди них одним из задержанных стал лидер партии "Демократия дома" (Democrația Acasă) Василий Костюк. Его задержали на 72 часа.Обыски проходили в домах трех подозреваемых в соучастии в совершении преступления – злоупотребления служебным положением, совершенного в интересах организованной преступной группы, а также в легализации доходов, полученных преступным путем, и попытке отчуждения земли по сговору с участниками совета примэрии Дурлешт. Напомним, по этим же уголовным делам в ноябре 2021 года задержан человек, который сейчас находится под домашним арестом на 30-дневный срок.

https://ru.sputnik.md/20210401/dvoynoe-ubiystvo-v-durleshtakh-novye-pugayuschie-podrobnosti-spustya-10-let-34215011.html

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