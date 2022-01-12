https://ru.sputnik.md/20220112/tretiy-chelovek-zaderzhan-obyski-durlesti-47952509.html
Третий человек задержан по итогам обысков в Дурлештах
Третий человек задержан по итогам обысков в Дурлештах
Обыски с последующими задержаниями в кишиневском пригороде Дурлешты проходят с утра среды.
2022-01-12T14:25+0200
2022-01-12T14:25+0200
2022-01-12T15:39+0200
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. По итогам обысков в Дурлештах по делу в отношении руководства местной примэрии задержан третий человек, женщина. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре в среду. По данным НАЦ, следственные мероприятия по делу продолжаются. Ранее по итогам утренних обысков в Дурлештах были задержаны два человека, среди них одним из задержанных стал лидер партии "Демократия дома" (Democrația Acasă) Василий Костюк. Его задержали на 72 часа.Обыски проходили в домах трех подозреваемых в соучастии в совершении преступления – злоупотребления служебным положением, совершенного в интересах организованной преступной группы, а также в легализации доходов, полученных преступным путем, и попытке отчуждения земли по сговору с участниками совета примэрии Дурлешт. Напомним, по этим же уголовным делам в ноябре 2021 года задержан человек, который сейчас находится под домашним арестом на 30-дневный срок.
https://ru.sputnik.md/20210401/dvoynoe-ubiystvo-v-durleshtakh-novye-pugayuschie-podrobnosti-spustya-10-let-34215011.html
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в молдове, молдова, задержание, обыски
Третий человек задержан по итогам обысков в Дурлештах
14:25 12.01.2022 (обновлено: 15:39 12.01.2022)
Обыски с последующими задержаниями в кишиневском пригороде Дурлешты проходят с утра среды.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. По итогам обысков в Дурлештах по делу в отношении руководства местной примэрии задержан третий человек, женщина. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре в среду.
"Женщину доставят в НАЦ для допроса", – уточнили в ведомстве.
По данным НАЦ, следственные мероприятия по делу продолжаются.
Ранее по итогам утренних обысков в Дурлештах были задержаны два человека, среди них одним из задержанных стал лидер партии "Демократия дома" (Democrația Acasă) Василий Костюк. Его задержали на 72 часа.
Обыски проходили в домах трех подозреваемых в соучастии в совершении преступления – злоупотребления служебным положением, совершенного в интересах организованной преступной группы, а также в легализации доходов, полученных преступным путем, и попытке отчуждения земли по сговору с участниками совета примэрии Дурлешт.
Напомним, по этим же уголовным делам в ноябре 2021 года задержан человек, который сейчас находится под домашним арестом на 30-дневный срок.