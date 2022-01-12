https://ru.sputnik.md/20220112/vaktsin-jj-covid-pobochnyy-effekt-47945553.html

У вакцины Johnson & Johnson от COVID обнаружился еще один побочный эффект

У вакцины Johnson & Johnson от COVID обнаружился еще один побочный эффект

FDA расширило список возможных побочных эффектов после прививки препаратом компании Janssen

2022-01-12T10:16+0200

2022-01-12T10:16+0200

2022-01-12T11:04+0200

коронавирус

вакцина

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) расширило список возможных побочных эффектов после прививки препаратом компании Janssen (является структурным подразделением Johnson & Johnson), передает РИА Новости.Появилось упоминание о риске возникновения иммунной тромбоцитопении после прививки от коронавируса."Есть информация о сообщениях про появление побочных эффектов... которые предполагают повышенный риск иммунной тромбоцитопении (ИТП) в течение 42 дней после вакцинации", – говорится на сайте регулятора.Лицам, у которых ранее было замечено это нарушение, рекомендуется перед прививкой проконсультироваться с врачом. Регулятор поясняет, что ИТП может приводить к чрезмерному образованию синяков и кровотечениям из-за падения уровня тромбоцитов.

https://ru.sputnik.md/20220111/ema-polozhitelnoe-zaklyuchenie-standart-sputnik-v-47921095.html

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вакцина