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У вакцины Johnson & Johnson от COVID обнаружился еще один побочный эффект
У вакцины Johnson & Johnson от COVID обнаружился еще один побочный эффект
FDA расширило список возможных побочных эффектов после прививки препаратом компании Janssen
2022-01-12T10:16+0200
2022-01-12T11:04+0200
коронавирус
вакцина
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) расширило список возможных побочных эффектов после прививки препаратом компании Janssen (является структурным подразделением Johnson &amp; Johnson), передает РИА Новости.Появилось упоминание о риске возникновения иммунной тромбоцитопении после прививки от коронавируса."Есть информация о сообщениях про появление побочных эффектов... которые предполагают повышенный риск иммунной тромбоцитопении (ИТП) в течение 42 дней после вакцинации", – говорится на сайте регулятора.Лицам, у которых ранее было замечено это нарушение, рекомендуется перед прививкой проконсультироваться с врачом. Регулятор поясняет, что ИТП может приводить к чрезмерному образованию синяков и кровотечениям из-за падения уровня тромбоцитов.
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вакцина

У вакцины Johnson & Johnson от COVID обнаружился еще один побочный эффект

10:16 12.01.2022 (обновлено: 11:04 12.01.2022)
© REUTERS / DADO RUVICФлакон с надписью "Вакцина против коронавируса Johnson & Johnson"
Флакон с надписью Вакцина против коронавируса Johnson & Johnson - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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FDA расширило список возможных побочных эффектов.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) расширило список возможных побочных эффектов после прививки препаратом компании Janssen (является структурным подразделением Johnson & Johnson), передает РИА Новости.
Появилось упоминание о риске возникновения иммунной тромбоцитопении после прививки от коронавируса.
"Есть информация о сообщениях про появление побочных эффектов... которые предполагают повышенный риск иммунной тромбоцитопении (ИТП) в течение 42 дней после вакцинации", – говорится на сайте регулятора.
Лицам, у которых ранее было замечено это нарушение, рекомендуется перед прививкой проконсультироваться с врачом. Регулятор поясняет, что ИТП может приводить к чрезмерному образованию синяков и кровотечениям из-за падения уровня тромбоцитов.
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